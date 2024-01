Edinburgh Worldwide Investment Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société fonctionne comme une fiducie d'investissement. Son objectif d'investissement est la réalisation d'une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés cotées en bourse à travers le monde. Les investissements de la société se composent de divers secteurs, tels que les logiciels, la biotechnologie, les équipements et fournitures de soins de santé, la vente au détail par Internet et le marketing direct, l'aérospatiale et la défense, les médias et services interactifs, les automobiles, la technologie des soins de santé, les équipements électriques, les services professionnels, les équipements électroniques, les instruments et les composants, les assurances, les médias, la vente au détail par Internet et par catalogue, les produits chimiques, les machines et les équipements et services énergétiques, entre autres. Baillie Gifford & Co Limited est le gestionnaire d'investissements alternatifs de la société.