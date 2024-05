Edison International a enregistré mardi une perte au premier trimestre, contre un bénéfice l'année précédente, l'entreprise de services publics ayant été touchée par des réclamations liées à des incendies de forêt et des coulées de boue survenus en 2017 et 2018.

La société basée à Rosemead, en Californie, a déclaré que sa perte nette s'élevait à 11 millions de dollars, soit 3 cents par action au premier trimestre, contre un bénéfice de 310 millions de dollars, soit 81 cents par action, au trimestre précédent.

Edison a déclaré qu'une augmentation de 490 millions de dollars des pertes estimées a été enregistrée en raison d'une révision au premier trimestre des estimations de pertes pour les incendies de forêt et les coulées de boue de 2017 et 2018.

L'augmentation est principalement due aux informations obtenues au cours du trimestre concernant le programme de médiation de l'incendie Woolsey et au règlement des réclamations au cours du trimestre.

Les incendies de Rye, Meyers, Liberty et Thomas ont fait rage dans plusieurs parties du territoire desservi par la compagnie en décembre 2017.

En 2018, les feux de forêt de Woolsey dans les comtés de Los Angeles et de Ventura ont brûlé 96 949 acres de terres et détruit 1 643 structures. Trois Californiens ont été tués et plus de 295 000 personnes ont été évacuées.

En 2019, le comté de Los Angeles a intenté un procès à Southern California Edison Co, une unité d'Edison International, alléguant que l'équipement électrique endommagé de l'entreprise pourrait avoir déclenché l'incendie.

"Les incendies de forêt étant désormais un problème national, les résultats des litiges en dehors de la Californie ont un impact sur les coûts de résolution des réclamations partout dans le monde", a déclaré Pedro Pizarro, PDG d'Edison International.

"Je réitère que nous croyons fermement que le recouvrement des coûts est justifié et dans l'intérêt public, et nous n'avons pas reflété ce potentiel significatif dans nos projections financières.

Sur une base ajustée, Edison International a enregistré un bénéfice de 1,13 $ par action, ce qui est inférieur aux estimations moyennes des analystes, qui étaient de 1,15 $ par action, selon les données du LSEG. (Reportage de Vallari Srivastava et Arunima Kumar à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)