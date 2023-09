Le gouvernement américain a intenté vendredi un procès à Southern California Edison, accusant l'unité Edison International de négligence ayant contribué à l'incendie de Bobcat en 2020 dans le comté de Los Angeles, en Californie.

Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral, les États-Unis affirment que l'incendie a été causé par l'incapacité de la compagnie d'électricité et d'un entrepreneur à entretenir correctement les arbres qui sont entrés en contact avec les lignes électriques.

L'incendie a débuté le 6 septembre 2020 et a brûlé plus de 114 577 acres (46 368 hectares) au cours des deux mois et demi qui ont suivi, selon la plainte.