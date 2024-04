Les compagnies d'électricité californiennes PG&E et Edison International, ainsi que les agences énergétiques de l'État, ont annoncé jeudi qu'elles avaient demandé une subvention fédérale de 2 milliards de dollars pour augmenter la capacité du réseau et fournir de l'énergie renouvelable.

La subvention demandée au ministère américain de l'énergie (DOE), si elle est approuvée, servira à augmenter la capacité de transmission à l'échelle de l'État, à rationaliser le processus de connexion des projets d'énergie renouvelable au réseau et à accroître l'offre tout en réduisant les coûts.

Le programme Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) du ministère de l'énergie gère 10,5 milliards de dollars de subventions afin d'améliorer la flexibilité et la résilience du réseau national face aux menaces croissantes des conditions météorologiques extrêmes et du changement climatique. (Reportage d'Arunima Kumar à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore)