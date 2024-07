Edison SpA est une société basée en Italie qui s'occupe de la production, de l'approvisionnement, de la distribution et de la vente d'énergie électrique et de gaz naturel. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs. Le secteur des opérations sur l'énergie électrique est engagé dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables, telles que les centrales thermoélectriques, les parcs éoliens, les systèmes photovoltaïques, les systèmes de biomasse et les centrales hydroélectriques. Le secteur des opérations sur les hydrocarbures se consacre à l'exploration et à la production de gaz naturel et de pétrole brut, et possède des réserves d'hydrocarbures et des concessions de stockage. Le secteur Activités de l'entreprise et autres secteurs comprend les opérations financières de l'entreprise.