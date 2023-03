Edison investit 5 milliards d'euros dans un plan de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2030

(Alliance News) - Edison Spa accélère la construction de nouvelles capacités renouvelables au service de la décarbonisation du pays grâce à des investissements de 5 milliards d'euros visant à augmenter la capacité verte installée du groupe de 2 GW actuellement à 6 GW.

"Edison dispose d'un parc de production très durable et flexible réparti sur l'ensemble du territoire, avec lequel il assure environ 7 % de la demande d'électricité. L'objectif du plan de développement est d'augmenter la capacité éolienne installée de 1 GW supplémentaire, la capacité photovoltaïque de 2 GW et de consacrer 1 GW au développement des énergies renouvelables pour la production d'hydrogène vert et de systèmes de stockage d'énergie tels que les batteries et, en particulier, le pompage-turbinage, qui sont indispensables pour équilibrer le réseau et garantir la libération d'énergie verte même pendant les heures où les centrales renouvelables ne fonctionnent pas", a expliqué l'entreprise.

Edison a actuellement des projets éoliens et photovoltaïques en cours d'autorisation pour une puissance totale d'environ 1 100 MW, principalement dans le centre et le sud de l'Italie, dont 500 MW de projets photovoltaïques greenfield et environ 600 MW de nouveaux projets éoliens, dont une partie est consacrée à des reconstructions intégrales. En outre, des chantiers ont été ouverts pour 92 MW de nouvelles centrales photovoltaïques - 45 MW en Sicile, qui entreront en service en 2023, et 47 MW dans le Piémont - et environ 170 MW, déjà approuvés, pour la construction de nouvelles centrales en Campanie, dans les Pouilles, en Sicile et en Vénétie.

Au cours de l'année 2023, le groupe prévoit d'accélérer encore le rythme de développement, en lançant le processus d'autorisation pour de nouvelles installations à partir de sources renouvelables - éoliennes et photovoltaïques - pour 1 400 MW, dont environ 600 MW de reconstructions complètes de parcs éoliens existants.

"Edison considère l'énergie hydroélectrique, qui est la seule source renouvelable programmable, comme un atout stratégique pour la transition énergétique. Une révision du cadre réglementaire actuel sur la durée des concessions hydroélectriques permettrait de débloquer des investissements totaux d'au moins 9 milliards d'euros de la part de tous les opérateurs, ce qui profiterait à un secteur industriel entièrement italien et permettrait d'augmenter la production à partir de sources hydroélectriques, en la rendant plus efficace".

Au cours des dernières années, Edison a investi plus de 200 millions d'euros dans l'acquisition et la construction de nouvelles centrales électriques, ce qui porte son portefeuille de production hydroélectrique à plus de 120 centrales, dont 80 de petite taille, pour une capacité totale d'environ 1 GW. L'année dernière, elle a inauguré une nouvelle centrale hydroélectrique de 3 600 kW sur la rivière Sesia à Palestro, dans la province de Pavie, et a ouvert deux nouveaux sites sur la rivière Dora Baltea dans le Piémont. En outre, en 2022, l'entreprise a acquis 10 centrales situées sur les principaux canaux d'irrigation du Piémont, d'une capacité totale d'environ 20 MW.

En 2022, Edison a produit plus de 3 358 GWh d'énergie renouvelable, soit l'équivalent des besoins d'environ 1,3 million de ménages, ce qui lui a permis d'éviter l'émission de 1,3 million de tonnes de CO2.

Nous renforçons notre engagement à accompagner le pays dans le défi de la transition énergétique", a déclaré Marco Stangalino, vice-président exécutif et directeur des actifs énergétiques d'Edison, "Nous mettons en œuvre un plan concret de croissance organique, axé sur la création de nouvelles capacités renouvelables et l'intégration des différentes sources de production, en introduisant également des systèmes de flexibilité tels que le pompage et les batteries électrochimiques, qui sont essentiels pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables". D'ici 2030, la production verte représentera 40 % de notre mix de production dans un effort majeur de décarbonisation".

L'action d'Edison, qui n'est cotée qu'en actions d'épargne, est en hausse de 1,5 % à 1,39 EUR par action.

