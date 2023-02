Edison, revenus en hausse mais bénéfice en baisse ; dividende inchangé

(Alliance News) - Edison Spa a examiné mercredi ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui s'est soldé par une forte augmentation du chiffre d'affaires à 30,4 milliards d'euros, contre 11,74 milliards d'euros en 2021, principalement en raison de la hausse du coût des matières premières.

La société a expliqué dans une note qu'elle avait joué "un rôle clé dans la sécurité énergétique du pays en garantissant environ 20 % des besoins en gaz en 2022, grâce à un portefeuille d'approvisionnement flexible et diversifié, qui a contribué à remplacer les importations de gaz russe".

Le bénéfice net, quant à lui, a diminué de plus de 63 %, passant de 413 millions d'euros en 2021 à 151 millions d'euros, en raison de l'impact exceptionnellement négatif des décrets sur la "réduction des prix" et les "aides" et de la loi budgétaire 2023, pour un total d'environ 230 millions d'euros.

L'entreprise souligne également qu'en 2022, cela a porté le taux d'imposition effectif à 72 %, par rapport à un niveau moyen normalisé pour les entreprises compris entre 28 % et 32 %.

L'Ebitda a augmenté de 12 %, passant de 989 millions d'euros en 2021 à 1,11 milliard d'euros. La production thermoélectrique et le portefeuille de gaz ont plus que compensé le déclin de la production renouvelable, notamment hydroélectrique en raison de la sécheresse record de l'année, "et l'impact négatif de la hausse des prix sur les marges des ventes au détail, qui a été partiellement absorbé par le groupe en limitant l'impact sur les clients finaux", a expliqué Edison.

L'Ebit en 2022 s'élève à 595 millions d'euros, contre 466 millions d'euros l'année dernière, en raison de la dépréciation et de l'amortissement de 456 millions d'euros, contre 358 millions d'euros en 2021.

La dette financière au 31 décembre 2022 s'élève à 477 millions d'euros, contre 104 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cette augmentation reflète les importants investissements destinés à renforcer l'activité de transition énergétique, pour un montant total de 736 millions d'euros, ainsi que le paiement de dividendes et d'impôts.

Edison a également précisé que, comme l'année dernière, le dividende 2022 est de 0,052 euro par action d'épargne et de 0,022 euro par action ordinaire.

"En 2022, en particulier, les investissements ont soutenu la croissance dans les énergies renouvelables, où Edison a atteint plus de 1 GW de capacité installée à partir de l'énergie éolienne terrestre ; ainsi que dans le développement de la dernière génération thermoélectrique avec les deux centrales les plus efficaces d'Europe à Marghera Levante et Presenzano, qui entreront en production au cours de 2023 ; et dans les services énergétiques et environnementaux".

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise explique que "le contexte du marché, qui reste caractérisé par une forte incertitude économique et géopolitique, ainsi que par une forte volatilité des prix, ne permet pas à l'heure actuelle d'exprimer une prévision annuelle d'Ebitda. Le groupe estime pour 2023 un taux de croissance de la performance opérationnelle au moins équivalent à celui enregistré en 2022'.

Edison a clôturé à plat mercredi à 1,55 EUR par action.

