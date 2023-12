(Alliance News) - Edison Rsp Spa a annoncé jeudi la signature d'un contrat d'achat d'électricité à long terme avec le groupe FERA - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative - pour la gestion de l'énergie produite par un parc éolien d'une capacité installée de 20 MW, dans la province de Savone, en Ligurie.

L'accord, d'une durée de cinq ans, prévoit la collecte par Edison de toute l'énergie renouvelable produite, certifiée par les garanties d'origine pertinentes, que le groupe gérera sur le marché et revendra à ses clients intéressés par un contrat de fourniture d'énergie renouvelable ; tandis que la FERA assurera la gestion opérationnelle et la maintenance de l'actif.

Grâce à l'accord conclu, la centrale, qui est déjà en service, ne bénéficiera pas du mécanisme d'incitation pour les sources renouvelables. Selon les estimations, le parc éolien couvert par l'accord a une production moyenne de 55 GWh par an, ce qui équivaut aux besoins énergétiques d'environ 23 000 ménages, évitant l'émission dans l'atmosphère de plus de 22 000 tonnes d'équivalent CO par an.

Fabio Dubini, vice-président exécutif d'Edison chargé de la gestion et de l'optimisation du portefeuille Gas&Power, a déclaré : "Nous clôturons l'année 2023 en tant que leader du secteur, avec un portefeuille qui, au cours des derniers mois, a été considérablement renforcé dans la gestion et la vente d'énergie renouvelable à ses clients. Grâce à des accords comme celui-ci, d'une part nous soutenons l'installation de nouvelles énergies renouvelables et d'autre part nous sommes en mesure d'offrir à des consommateurs de plus en plus évolués et attentifs à l'impact de leurs activités des volumes croissants d'énergie verte, en ligne avec les objectifs de décarbonisation de la transition énergétique".

Edison s'est négocié dans le vert jeudi, en hausse de 1,2 pour cent à 1,54 EUR par action.

