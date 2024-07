(Alliance News) - Edison Spa et Webuild Spa ont annoncé mercredi la signature d'un accord de planification pour le développement de projets de pompage hydroélectrique, une infrastructure hautement stratégique pour la transition écologique et la sécurité énergétique nationale.

Selon l'accord, Edison et Webuild entameront une étroite collaboration pour la définition et la mise en œuvre des projets de pompage de Pescopagano en Basilicate et de Villarosa en Sicile développés par Edison.

Les deux projets de pompage-turbinage font partie de la stratégie d'Edison pour la croissance des énergies renouvelables en Italie, qui prévoit d'augmenter la capacité verte installée du groupe à 5 GW par rapport aux 2 GW actuels d'ici 2030, et de construire conjointement au moins 500 MW d'installations de stockage, en tant qu'outils nécessaires pour ne pas disperser l'énergie renouvelable produite aux moments où elle est la plus disponible et pour garantir la sécurité du réseau électrique.

Les deux initiatives, outre la construction de nouveaux réservoirs et d'importants travaux d'ingénierie entièrement souterrains pour garantir la plus grande compatibilité avec le territoire, prévoient l'utilisation des réservoirs existants, sur lesquels des travaux devront être effectués pour restaurer la pleine fonctionnalité des infrastructures, en augmentant à la fois leur niveau de sécurité et les volumes d'eau pouvant être stockés, également pour un usage public ultérieur et pour lutter contre la sécheresse.

Les projets Pescopagano et Villarosa attendent la fin du processus d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique et du processus de concession auprès des régions respectives, dans le but de participer aux premières enchères compétitives, organisées par Terna Spa, pour acquérir de nouvelles capacités de stockage par le biais de contrats de fourniture à long terme, dans le cadre du Marché à terme du stockage, qui est actuellement en cours de définition.

"Edison et Webuild reviennent pour développer ensemble le secteur hydroélectrique italien. Grâce à cet accord, nous créons les bases d'une transition énergétique sûre, en limitant l'exposition du pays à la dépendance aux matières premières critiques et en relançant le développement d'un secteur hautement stratégique, dont nous sommes les champions en Europe, avec des bénéfices clairs pour le développement économique national et l'augmentation de l'énergie renouvelable dans le réseau, en ligne avec les objectifs de décarbonisation", a déclaré Nicola Monti, PDG d'Edison.

"L'accord avec Edison vise à mettre en commun les compétences de deux grands groupes privés italiens, leaders mondiaux dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, contribuant ainsi à la transition énergétique et à la lutte contre la sécheresse en Italie et en particulier dans les régions méridionales. La création de systèmes vertueux de compétences et de ressources avec l'ensemble de la chaîne de production est la clé de la réalisation des travaux d'infrastructure dont l'Italie a besoin pour rester compétitive. Webuild est prêt à mettre à la disposition du pays le savoir-faire d'excellence accumulé à travers la réalisation de projets complexes et innovants tels que la centrale hydroélectrique à pompage-turbinage Snowy 2.0 en Australie", a expliqué Pietro Salini, PDG de Webuild.

L'accord de coopération, grâce au savoir-faire et aux compétences spécifiques des deux grands groupes italiens, vise à optimiser les projets et les méthodes de construction associées, en assurant les meilleures conditions pour relancer d'importants investissements privés dans le sud du pays, pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros, garantissant des retombées dans les secteurs civils et manufacturiers italiens "historiques", ainsi que des bénéfices socio-économiques dans les territoires concernés, avec un effet multiplicateur de 2,96.

L'action de Webuild est en hausse de 2,1 % à 2,13 euros par action, tandis que le cours de l'action d'Edison est en baisse de 0,3 % à 1,53 euros par action d'épargne.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

