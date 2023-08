Ediston Property Investment Company plc est une société d'investissement immobilier à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un niveau de revenu attractif ainsi qu'une perspective de croissance du revenu et du capital. Elle investit principalement dans un ou plusieurs des trois secteurs de l'immobilier commercial : bureaux, commerce de détail (y compris les entrepôts de vente au détail) et industrie. Son portefeuille immobilier comprend Widnes Shopping Park, Prestatyn Shopping Park, Springkerse Retail Park, Kingston Retail Park, Clwyd Retail Park, Pallion Retail Park, Plas Coch Retail Park, B&Q, Haddington Retail Park, Abbey Retail Park et Wombwell Lane Retail Park. Ediston Investment Services Limited est le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif et le gestionnaire d'investissement de la société, et fournit des services de gestion de portefeuille et de risque, les services de gestion immobilière de la société étant délégués à Ediston Properties Limited. Les filiales de la société comprennent EPIC (No.1) Limited et EPIC (No.2) Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé