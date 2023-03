Ediston envisage de s'associer à un fonds de placement immobilier ; les bénéfices de DFS chutent

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Ediston Property Investment Co PLC, en hausse de 6,0% à 64,85 pence, fourchette de 12 mois 58,60p-82,80p. La société déclare qu'elle va entreprendre un examen stratégique et qu'elle préfère réaliser une fusion avec un autre fonds d'investissement immobilier. Elle envisagera toutefois "toutes les options" pour la valeur actionnariale.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Gym Group PLC, en baisse de 21% à 93,70 pence, fourchette de 12 mois 91,40 pence-223,68 pence. L'exploitant de la chaîne de salles de sport à bas prix prévient qu'il faudra plus de temps que prévu pour que les conditions se normalisent après la pandémie de Covid-19. En outre, il déclare avoir connu un début d'année 2023 "inégal". Le nombre de membres a augmenté de 8,4 % depuis la fin de l'année pour atteindre 890 000 à la fin du mois de février. Cette croissance s'est toutefois ralentie par rapport aux 15 % enregistrés en temps utile. Les bénéfices pour 2022 s'améliorent, avec des revenus en hausse de 63 % à 172,9 millions de livres sterling, contre 106,0 millions de livres sterling. La perte avant impôts se réduit, passant de 44,2 millions de livres sterling à 19,4 millions de livres sterling.

DFS Furniture PLC, baisse de 2,9% à 129,20p, fourchette de 12 mois 101,00p-235,48p. Le vendeur de meubles déclare que le chiffre d'affaires du semestre clos le 25 décembre a baissé de 2,2% à 544,5 millions de livres sterling, contre 556,5 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt baisse de 70 % par rapport à l'année précédente, passant de 22,8 millions de livres sterling à 6,8 millions de livres sterling. Pour l'ensemble de l'année, la société s'attend à un bénéfice avant amortissement de la marque compris entre 30 et 35 millions de livres sterling, ce qui serait conforme au consensus, mais dans le bas de la fourchette des prévisions précédentes.

