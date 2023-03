Ediston signe un bail de 10 ans avec Marks & Spencer

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Ediston Property Investment Co PLC - Société d'investissement immobilier basée à Edimbourg - Termine un contrat de location de 10 ans sur une unité de 21.000 pieds carrés nouvellement créée avec Marks & Spencer Group PLC au Plas Coch Retail Park, Wrexham. Ajoute que M&S paiera un loyer de marché supérieur de 27% à la valeur locative estimée par l'évaluateur indépendant. Ne divulgue pas d'autres détails financiers. "Décrocher un locataire du calibre de M&S est une transformation pour notre actif et souligne la force de l'emplacement et son attrait pour les locataires nationaux. Cela illustre également la préférence de nombreux détaillants de choisir des parcs d'entrepôts commerciaux en dehors des villes avant la rue principale et les centres commerciaux comme leurs destinations commerciales préférées", commente Calum Bruce, directeur des investissements.

RTW Venture Fund Ltd - Investisseur basé à New York dans des sociétés de sciences de la vie, de biopharmacie et de technologie médicale - Co-dirige un tour de table de série A de 200 millions USD dans Cargo Therapeutics LCC. Indique que Cargo prévoit d'utiliser les fonds pour un programme de développement clinique de phase 2 et son pipeline de programmes et de technologies de cellules CAR T de prochaine génération. Co-dirige un tour de table de série B-1 de 45 millions USD dans la société pharmaceutique Oricell Therapeutics Co Ltd, basée en Chine. Indique que la société prévoit d'utiliser le produit pour soutenir le développement clinique de son produit principal aux États-Unis.

Upland Resources Ltd - société pétrolière et gazière en amont axée sur la Malaisie - Déclare que son partenaire de coentreprise au Sarawak, Upland Big Oil Sdn Bhd, a effectué des travaux géologiques sur le terrain dans le cadre des travaux de l'étude technique conjointe du bloc SK334 onshore Sarawak. Il a déclaré que les résultats préliminaires étaient prometteurs. "Les résultats préliminaires de l'étude géologique sur le terrain ont été positifs. Upland note dans le bloc SK334 un certain nombre de zones d'intérêt spécifique avec une configuration géologique et des combinaisons réservoir/piège/scellement analogues à celles de la formation Belait voisine de Brunei, qui abrite un certain nombre de découvertes de pétrole et de gaz et de champs pétrolifères prouvés", commente Bolhassan Di, directeur général.

Contango Holdings PLC - société de développement de ressources naturelles ayant des activités en Afrique - Termine la construction d'une batterie de coke à petite échelle au projet de charbon de Lubu au Zimbabwe. Déclare avoir produit environ 4 tonnes de coke, à partir d'un échantillon de charbon à coke lavé provenant de Lubu. "L'achèvement de la batterie pilote de coke va maintenant nous permettre de générer une plus grande production de coke pour des tests, ce qui est nécessaire pour nous permettre de conclure les discussions dans le cadre de notre protocole d'accord et, le cas échéant, de fournir des échantillons supplémentaires à d'autres parties qui ont exprimé leur intérêt pour le coke produit à partir de Lubu", commente le PDG Carl Esprey.

Alkemy Capital Investments PLC - société londonienne axée sur les acquisitions dans les secteurs de l'exploitation minière et des métaux technologiques - note la finalisation de l'acquisition de Britishvolt Tees Valley Lithium, un projet de Gigafactory de 3,8 milliards de livres sterling dans le nord de l'Angleterre par la société australienne de batteries lithium-ion Recharge. Explique que Recharge et sa filiale Tees Valley Lithium Ltd ont signé un accord pour négocier et finaliser un accord d'enlèvement définitif pour fournir de l'hydroxyde de lithium à faible teneur en carbone à la chaîne d'approvisionnement qualifiée de Recharge. Déclare que le projet Britishvolt sera la première Gigafactory du Royaume-Uni et créera un actif économique et de sécurité stratégique qui jouera un rôle essentiel dans les stratégies industrielles et net zéro du Royaume-Uni.

Standard Chartered PLC - Créancier basé à Londres et axé sur l'Asie - Rembourse intégralement ses titres convertibles contingents subordonnés perpétuels à taux fixe de 1,00 milliard USD. Déclare que les titres seront annulés. Prévoit de faire une demande auprès de la Bourse de Hong Kong Ltd pour le retrait de la cotation des titres, suite au rachat.

Canadian Overseas Petroleum Ltd - Société pétrolière et gazière axée sur le Wyoming, États-Unis - Déclare que sa filiale d'exploitation, COPL America, a reçu une renonciation à ses engagements de la part de son créancier principal. Enregistre une production de 1 080 barils de pétrole par jour en janvier et de 1 200 barils par jour en février, et estime que la production est actuellement de 1 400 barils par jour. Explique qu'elle a subi plusieurs "tempêtes hivernales sévères" dans ses exploitations du Wyoming de fin décembre à fin février. "Cet hiver a été difficile dans le Wyoming et dans l'ouest de l'Amérique du Nord en général. Les conditions météorologiques que nous avons connues ont été bien supérieures aux moyennes historiques. L'interruption de nos opérations de production a été difficile pour nous tous", commente le PDG et président Arthur Millholland.

ValiRx PLC - société de sciences de la vie basée à Hatfield Heath, en Angleterre, qui se concentre sur les thérapies anticancéreuses de stade précoce et la santé des femmes - Incopore Inaphaea BioLabs Ltd en tant que nouvelle filiale à part entière de la société et pierre angulaire de l'organisation de recherche contractuelle translationnelle de ValiRx. Inaphaea aura son siège social dans son laboratoire de MediCity à Nottingham et proposera une large gamme de services de tests précliniques et de découverte de médicaments aux chercheurs universitaires, biotechnologiques et pharmaceutiques. "Après un travail acharné de toute l'équipe de ValiRx, je suis heureux de partager cette nouvelle concernant la formation d'Inaphaea ; la première étape de notre ambition à plus long terme de créer l'offre de services unique de tCRO pour le développement précoce de médicaments. Au cours des prochaines semaines, nous avons l'intention de transférer nos propres projets dans le laboratoire d'Inaphaea afin de poursuivre leur progression", commente la PDG Suzy Dilly.

