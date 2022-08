Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Edisun Power Europe AG: Bénéfice record et perspectives réjouissantes



26.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Zurich, le 26 août 2022 Bénéfice record et perspectives réjouissantes Croissance du chiffre d’affaires de 8% à CHF 9.23 millions (en monnaie locale +14.7%)

Augmentation du bénéfice net à CHF 6.19 millions (+144.3%)

Importants gains de change non réalisés sur les prêts libellés en euros

Nouvelle obligation dotée d’un intérêt de 3% à compter du 1er décembre 2022 Au premier semestre, le chiffre d’affaires et en particulier le bénéfice net du groupe Edisun Power, ont connu une croissance significative. Cette performance élevée repose essentiellement sur de meilleurs revenus provenant de la vente de l’électricité ainsi que des gains de productivité et monétaires. Avec son partenaire stratégique, Edisun Power travaille activement au développement des droits de projets solaires acquis, pour un total de 940 MW. Une nouvelle installation de 23.4 MW sera raccordée au réseau en octobre. Conditions météorologiques favorables et prix de l’électricité élevés Le chiffre d’affaires a augmenté de 8% par rapport au premier semestre de l’année précédente, pour atteindre CHF 9.23 millions (1er sem 2021: CHF 8.55 millions) soit une progression de 14.7% en monnaies locales. Dans l’ensemble, avec 64’177 MWh, la production d’énergie solaire a progressé de 12% par rapport à la même période de l’année dernière. Cela correspond à la consommation électrique moyenne de plus de 41’000 foyers de quatre personnes en Suisse. Grâce aux conditions météorologiques favorables, les installations au Portugal, en Allemagne et en Suisse ont produit entre 9.7% et 18.8% d’énergie solaire supplémentaire par rapport à l’année précédente, ce qui s’est traduit par une augmentation du chiffre d’affaires de CHF 0.41 million. Les revenus garantis par l’État en Espagne et en Italie dépendent en partie du prix du marché. L’augmentation significative des prix de l’électricité par rapport à la même période de l’année précédente a eu un effet positif sur ces installations, malgré l’obligation de verser une partie des bénéfices en Italie. Le chiffre d’affaires net a augmenté de CHF 0.42 million. En revanche, des pannes techniques et des travaux de maintenance ont abouti à une diminution du chiffre d’affaires en France de CHF 0.15 million. Augmentation significative de la rentabilité et nouveau bénéfice record Edisun Power conserve une structure extrêmement légère. Elle a confié à Smartenergy le développement de projets, le suivi des travaux, la gestion des actifs des installations mises en service et d’autres prestations de service. Les installations solaires sont surveillées en permanence depuis Wollerau et Porto, ce qui permet de maximiser la production d’électricité solaire. Malgré des frais administratifs plus élevés découlant de l’achat d’un important portefeuille de projets de 783.6 MW en 2021, les coûts d’exploitation n’ont progressé que de CHF 0.29 million, soit +14%, par rapport à la même période de l’année précédente. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) s’est donc amélioré de 6% à CHF 6.92 millions, en premier lieu grâce aux revenus supérieurs provenant de la vente de l’électricité (1er sem 2021: CHF 6.53 millions). La marge EBITDA est passée à 75.0% (1er sem 2021: 76.4%) et se situe largement au-dessus de la valeur cible à moyen terme de 70%. Les installations en Suisse, en France et au Portugal affichent toutes une rentabilité de plus de 85% de marge EBITDA. Grâce à sa taille et à une production optimisée, l’installation de Mogadouro (49 MW) qui, contrairement aux 37 autres installations, ne bénéficie pas de rétributions subventionnées du courant injecté, a réalisé une marge EBITDA de 87.2% et généré près de 22% du chiffre d’affaires global. Le bénéfice net a atteint un nouveau niveau record. Avec CHF 6.19 millions et une marge de 67.1%, le résultat de l’exercice précédent de CHF 2.53 millions (29.6% de marge de bénéfice net) a été largement dépassé. Le bénéfice par action se fixe à CHF 5.98 (1er sem 2021: CHF 2.45), soit une progression de 144.3%. Les faibles charges d’intérêt de CHF 1.9 million, malgré des portefeuilles obligataires élevés de CHF 275 millions en moyenne, tout comme les gains de change non réalisés en raison de la force du franc suisse sur les prêts conclus en euros, ont largement contribué à ce résultat. Ainsi, le prêt en euros sans intérêt accordé par Smartenergy à Edisun Power pour les droits de projet de 703 MW, acquis fin 2021, a diminué de CHF 4.7 millions. Solide cash flow opérationnel, investissements doublés et bilan stable Grâce à de meilleurs revenus, le flux de trésorerie découlant de l’exploitation s’est amélioré de 67.2% à CHF 7.1 millions. Les investissements ont plus que doublé par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant CHF 22.6 millions (1er sem 2021: 10.3 millions). Edisun Power poursuit ainsi à un rythme soutenu la stratégie de croissance annoncée. Le ratio de fonds propres a légèrement baissé à 19.6% (fin 2021: 19.8%). L’absence de charge d’intérêts pour les paiements en suspens de CHF 126 millions pour les droits de projet acquis de Smartenergy a un effet positif. L’objectif d’atteindre à nouveau, à moyen terme, un ratio de fonds propres de plus de 40% est maintenu. Comme annoncé, cette augmentation doit en premier lieu découler de la gestion proactive du portefeuille de projet. En outre, il serait possible de procéder à une augmentation de capital autorisée. Perspectives concernant l’année en cours Sur le plan opérationnel, grâce à d’excellentes conditions météorologiques et à des prix de l’électricité toujours élevés, le deuxième semestre a, lui aussi, démarré de manière très prometteuse. La centrale 23.4 MW Betty, située à proximité de l’installation Mogadouro, devrait être raccordée au réseau en octobre. Les modules solaires sont posés. Comme annoncé le 4 juillet, le conseil d’administration mise non seulement sur la construction et l’exploitation d’installations solaires, mais aussi sur l’afflux de fonds issus de la vente de certains droits de projet. Une approche intéressante, dans le contexte actuel du marché découlant de la situation de la politique énergétique en Europe. L’afflux de capitaux doit servir à accélérer la construction de 300-350 MW comme objectif à moyen terme, et donc à quadrupler le nombre actuel d’installations solaires opérationnelles. Émission d’un nouvel emprunt obligataire Le conseil d’administration a décidé d’émettre un nouvel emprunt 3% sur cinq ans, d’un montant de CHF 20 millions (possibilité d'augmentation), prévoyant une durée allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027, lequel doit remplacer l’emprunt 2% 2017-2022 d’un montant de CHF 13.315 millions, arrivant à échéance le 30 novembre 2022, et permettre de financer les projets en cours. La date limite de souscription est fixée au 15 novembre 2022. Le rapport semestriel 2022 du groupe Edisun Power est disponible sur le site Internet: http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports Chiffres-clés du groupe Edisun Power Comptes de pertes et profits (en milliers de CHF) 30.06.2022 30.06.2021 Chiffre d’affaires 9 230 8 548 Recettes provenant de la vente d’électricité 9 182 8 474 Autres recettes 48 74 EBITDA 6 922 6 530 en % du chiffre d’affaires 75.0 % 76.4 % Amortissements - 3 444 - 3 015 Corrections de valeur - - EBIT 3 478 3 515 en % du chiffre d’affaires 37.7 % 41.1 % Bénéfice 6 189 2 533 en % du chiffre d’affaires 67.1 % 29.6 % par action en CHF 5.98 2.45 Bilan (en milliers de CHF) 30.06.2022 31.12.2021 Terrains, installations et équipement 310 077 358 454 Stocks (projets solaires à vendre) 41 944 - Somme du bilan 384 614 405 401 Fonds propres 75 335 80 095 en % de la somme du bilan 19.6 % 19.8 % Dette nette 257 309 250 290 Flux de liquidités (en milliers de CHF) 30.06.2022 30.06.2021 Secteur exploitation 7 091 4 242 Secteur investissements - 22 642 - 10 283 Secteur financement 972 6 004 Installations photovoltaïques 30.06.2022 30.06.2021 Nombre d’installations photovoltaïques 38 38 Puissance installée 83.7 MW 83.7 MW Production d’électricité solaire 64 177 MWh 57 305 MWh



Pour plus d’informations Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. La société est prête pour une croissance significative avec un portefeuille sécurisé de projets de développement d’environ 940 MW.

