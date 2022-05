Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Chiffres prévus au plan

Edisun Power Europe AG: Edisun Power annonce des objectifs à moyen terme



02.05.2022 / 19:30 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Zurich, le 2 mai 2022

S'appuyant sur des bases solides et des perspectives encourageantes dans son c?ur de métier, Edisun Power a défini un plan d'expansion ambitieux autour de deux activités commerciales clés: l'activité existante de producteur d'électricité indépendant (IPP) et la gestion proactive des portefeuilles avec la nouvelle activité «buy-and-sell».



Avec un pipeline de 940 MW de projets et la nécessité d'accélérer leur achèvement et de financer la construction, Edisun Power a annoncé le 25 mars de cette année l'expansion de son modèle d'affaires IPP existant («buy-and-hold») pour inclure celui de la gestion proactive des portefeuilles («buy-and-sell» modèle d'affaires). Cette approche équilibrée permet des flux de trésorerie stables provenant de la vente d'électricité renouvelable et des bénéfices à marge élevée provenant de la vente des droits de projet. Cela crée une valeur ajoutée d'un point de vue écologique et économique.

Pour l'activité IPP et comme objectif à moyen terme, Edisun Power prévoit d'augmenter sa base d'actifs d'exploitation de 84 MW actuellement à 300-350 MW (environ 1/3 du portefeuille sécurisé). Pour son activité «buy-and-sell», Edisun Power prévoit de vendre 600 à 700 MW de projets (environ 2/3 du portefeuille sécurisé) à des fonds d'infrastructure verte, des services publics, des fonds de pension et des grandes entreprises. Ce partage de son activité restera un objectif pour l'entreprise à l'avenir.

D'ici 2025, Edisun Power vise un taux de croissance moyen et annuel de 20% et une marge d'EBITDA moyenne de plus de 70% avec un ratio de fonds propres de plus de 40%, tout en augmentant continuellement les distributions de dividendes.

Afin de mettre en ?uvre la stratégie définie et le plan d'expansion, le Conseil d'administration d'Edisun Power a proposé une augmentation de capital ordinaire d'un maximum de 1'200'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 30.00 chacune, qui a été approuvée lors de l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2022 et doit être réalisée d'ici fin juillet 2022.

La société a lancé un processus de vente pour les projets prêts à construire à un stade avancé, y compris les modules complémentaires associés d'une capacité totale d'environ 185 MW, qui serait achevé en 2022. Cette vente potentielle pourrait entraîner une augmentation significative du bénéfice net pour la période.

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. La société est prête pour une croissance significative avec un portefeuille sécurisé de projets de développement d'environ 940 MW.

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Edisun Power Europe AG (the "Company") should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.