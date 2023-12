Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Décision stratégique d’entreprise

Edisun Power Europe AG: Edisun Power se concentre sur les grandes installations solaires



27.12.2023 / 23:15 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Zurich, le 27 décembre 2023 Edisun Power se concentre sur les grandes installations solaires La stratégie est résolument axée sur les grandes installations solaires

Edisun acquiert 941 MWp de grandes installations solaires qui seront prêtes à être construites en 2024

Edisun réduit le reste de son portefeuille de projets à des installations plus petites de 706 MWp et enregistre un bénéfice exceptionnel de 18.7 MCHF

Transactions grâce au partenariat stratégique avec SMARTENERGY Group AG Orientation vers les grandes installations solaires Le conseil d'administration d'Edisun Power a approuvé aujourd'hui à l'unanimité la réaffectation d'une partie importante de ses projets solaires en vue du développement stratégique de son portefeuille photovoltaïque solaire. L'objet des accords conclus avec le partenaire stratégique SMARTENERGY Group AG est, d'une part, la vente de projets représentant un volume de 706 MWp et, d'autre part, l'achat de trois grandes projets d’installations solaires dans la région de Madrid représentant 941 MWp. Ces grandes installations atteindront leur maturité de construction d'ici fin 2024. Les transactions couvertes par les accords peuvent être financées entièrement sans sorties de liquidités, contre compensation du prêt sans intérêt accordé en 2021 par SMARTENERGY Group SA à Edisun. Edisun renforcera ainsi simultanément la structure de son bilan et réduira substantiellement son endettement de plus de 50 MCHF. De plus, grâce à la vente des projets, Edisun réalise un bénéfice unique de 18.7 MCHF qui aura encore une incidence sur le bilan en 2023. Pour 2024/25, Edisun prévoit une nouvelle optimisation de son portefeuille par la vente de petites installations. Cette restructuration devrait être achevée d'ici la mi-2025. Attrait accru pour les grands tours de financement L'objectif de l'ensemble de la transaction est d'orienter davantage le portefeuille d'Edisun vers les besoins du marché des capitaux et des investisseurs stratégiques. Le marché espagnol du photovoltaïque se développe actuellement de manière dynamique, car la péninsule ibérique est également considérée comme l'un des hotspots en Europe pour l'implantation de projets de production d'hydrogène vert. Parallèlement, en raison des goulets d'étranglement du réseau, les grandes installations solaires qui disposent déjà d'une promesse de raccordement au réseau ont un attrait particulier. Les trois grandes installations solaires, d'une puissance totale de 941 MWp, sont stratégiquement situées dans la région de Madrid. Le conseil d'administration prévoit pour 2024 et 2025 une augmentation substantielle des fonds propres et l'émission de green bonds pour financer la construction des grandes installations. Il évalue en outre la possibilité d'équiper ces grandes installations solaires d'un système de stockage d'énergie afin de profiter de la volatilité des prix de l'électricité grâce à des ventes d'arbitrage. D'autres informations suivront avec la publication du rapport annuel 2023 le 28 mars 2024 et l'invitation à la prochaine assemblée générale ordinaire. Pour de plus amples informations Dr. René Cotting, info@edisunpower.com Groupe Edisun Power En tant que producteur européen de courant solaire coté en bourse, le groupe Edisun Power finance et exploite des installations de courant solaire dans différents pays européens. Edisun Power a commencé à s'engager dans ce domaine dès 1997 et est cotée à la Bourse suisse depuis septembre 2008. Edisun Power dispose d'une grande expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. Actuellement, l'entreprise possède 36 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Avec un portefeuille assuré de projets en développement d'environ 1.1 GW, l'entreprise est prête pour une croissance significative.

