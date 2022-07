Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Autres

Edisun Power Europe AG: Focalisation sur la gestion proactive des portefeuilles «buy-and-sell»



04.07.2022 / 22:10 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.





Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Zurich, le 4 juillet 2022

Focalisation sur la gestion proactive des portefeuilles «buy-and-sell»

L’augmentation de capital n’est pas mise en œuvre actuellement

Le conseil d’administration de la société Edisun Power Europe SA a décidé de ne pas mettre en œuvre actuellement l’augmentation de capital prévue. La décision prise est liée à la stratégie de gestion proactive des portefeuilles «buy-and-sell» récemment adaptée et aux progrès de sa mise en œuvre. Le conseil d’administration estime qu’un afflux de fonds par le biais des ventes de projets est nettement plus attrayant dans le contexte actuel, notamment aussi en raison de la situation de la politique énergétique en Europe. L’évaluation par le conseil d’administration de la situation concernant la nécessité mais aussi l’ampleur d’une augmentation de capital au deuxième semestre se basera sur l’état de la mise en œuvre du nouveau modèle d’affaires à cette date.

Pour plus d’informations

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com

Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. La société est prête pour une croissance significative avec un portefeuille sécurisé de projets de développement d’environ 940 MW.

Disclaimer

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Edisun Power Europe AG (the “Company”) should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.