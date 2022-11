Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Emprunt

Edisun Power Europe AG: L’emprunt obligataire d'Edisun Power suscite un grand engouement avec près de 35 millions de CHF



24.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.









L’emprunt obligataire d'Edisun Power suscite un grand engouement avec près de 35 millions de CHF



L'emprunt obligataire de CHF 20 millions émis le 26 août 2022, d'une durée de 5 ans (1 décembre 2022 – 30 novembre 2027) et assorti d'un taux d'intérêt de 3%, a suscité un vif intérêt tant auprès des investisseurs du portefeuille que de ceux nouvellement acquis.



L'emprunt a été largement sursouscrit, atteignant un total de CHF 34.73 millions. Le conseil d'administration a décidéde recourir à l'option d’augmentation de dotation de l'emprunt, prévue dans le prospectus d'émission et l’augmente en conséquence de CHF 14.7 millions à CHF 34.7 millions.



Edisun Power utilisera ces fonds pour rembourser le 30 novembre 2022 l'emprunt à 2% 2017–2022 de CHF 13.31millions ainsi que pour couvrir les besoins financiers courants du groupe.



Outre le soutien financier, l'entreprise a ressenti une forte volonté de la part des investisseurs de développer rapidement la production d'énergie solaire et d'assurer un approvisionnement énergétique neutre sur le plan climatique. Cela encourage Edisun Power à progresser à une vitesse supérieure sur la voie engagée.





Pour plus d’informations

Dr. René Cotting, CFO, +41 44 266 61 20,





Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays d’Europe en qualité de producteurd’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 39 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. La société est prete pour une croissance significative avec une portefeuille sécurisé de projets de développement plus de 900 MW.

Communication ad hoc selon l’art. 53 RC Zurich, le 24 novembre 2022L’emprunt obligataire d'Edisun Power suscite un grand engouement avec près de 35 millions de CHFL'emprunt obligataire de CHF 20 millions émis le 26 août 2022, d'une durée de 5 ans (1 décembre 2022 – 30 novembre 2027) et assorti d'un taux d'intérêt de 3%, a suscité un vif intérêt tant auprès des investisseurs du portefeuille que de ceux nouvellement acquis.L'emprunt a été largement sursouscrit, atteignant un total de CHF 34.73 millions. Le conseil d'administration a décidéde recourir à l'option d’augmentation de dotation de l'emprunt, prévue dans le prospectus d'émission et l’augmente en conséquence de CHF 14.7 millions à CHF 34.7 millions.Edisun Power utilisera ces fonds pour rembourser le 30 novembre 2022 l'emprunt à 2% 2017–2022 de CHF 13.31millions ainsi que pour couvrir les besoins financiers courants du groupe.Outre le soutien financier, l'entreprise a ressenti une forte volonté de la part des investisseurs de développer rapidement la production d'énergie solaire et d'assurer un approvisionnement énergétique neutre sur le plan climatique. Cela encourage Edisun Power à progresser à une vitesse supérieure sur la voie engagée.Dr. René Cotting, CFO, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays d’Europe en qualité de producteurd’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 39 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. La société est prete pour une croissance significative avec une portefeuille sécurisé de projets de développement plus de 900 MW.

Fin du communiqué ad hoc