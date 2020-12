EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Autres

Edisun Power Europe AG: La première centrale à grande échelle portugaise débute son service commercial



30.12.2020 / 19:00 CET/CEST

Zurich, le 30 décembre 2020 La première centrale à grande échelle portugaise débute son service commercial



Le 30 décembre, l'installation Mogadouro de 49 MW, jusqu'ici la plus grande installation photovoltaïque du groupe Edisun Power, a été raccordée au réseau électrique portugais. Avec l'achèvement réussi de ce projet de développement, le groupe maintient le cap de sa stratégie de croissance et s'apprête à s'étendre encore. Au travers de ce raccordement au réseau électrique, le groupe a franchi une étape importante, parfaitement en phase avec la stratégie de croissance annoncée en 2019. La nouvelle centrale à grande échelle Mogadouro est située dans le nord-est du Portugal, à proximité du fleuve le Douro. Elle produira près de 80 millions de kilowattheures d'énergie électrique par an, sur une superficie d'un peu plus de 65 hectares, couvrant ainsi les besoins annuels en électricité d'une ville d'environ 20'000 habitants. Un projet exigeant mis en ?uvre avec succès

Smartenergy Invest AG était chargée de la réalisation du projet, pour lequel Edisun Power a racheté les droits au début de l'année 2019. Efacec, un groupe d'électrotechnique portugais actif à l'échelle internationale, a été mandaté pour la construction. Après que la construction ait été quelque peu retardée par de longues négociations de financement et d'accords avec les quelque 100 propriétaires fonciers, la centrale a été achevée cette année, malgré les conditions exigeantes liées aux mesures portugaises de lutte contre le COVID-19. Vous obtiendrez ici une impression de l'étendue de l'installation: - Film en accéléré de la construction: https://youtu.be/VFRF4M5ziXI - Photo aérienne de l'installation Mogadouro - Photo du transformateur de 42 MVA (30/60 kV) de l'installation Mogadouro Mogadouro est la première centrale "merchant" d'Edisun Power. Cela signifie qu'elle a été construite sans aucune subvention ou garantie de l'État et que l'électricité produite sera vendue sur le marché. Aux fins de sécurisation des revenus, pour les premières années d'exploitation, un PPA (Power Purchase Agreement) prévoyant des obligations d'achat à prix fixes a été conclu avec un négociant en électricité portugais. Edisun Power estime qu'il existe un grand potentiel pour les installations photovoltaïques dans la péninsule ibérique et poursuit avec beaucoup d'élan le développement des quatre autres projets portugais, d'une capacité totale de 150 MW. Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.

