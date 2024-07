Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Emprunt/Emprunt

Edisun Power Europe AG: Lancement réussi de nouveaux emprunts obligataires d’Edisun Power et développement d’une nouvelle grande installation



19.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Zurich, le 19 juillet 2024





Lancement réussi de nouveaux emprunts obligataires d’Edisun Power et développement d’une nouvelle grande installation

Nouveaux emprunts obligataires déjà souscrits pour CHF 22.3 millions

La nouvelle grande installation « Sadino » franchit des étapes importantes et augmentera la capacité d’Edisun de plus de 25%. Début des travaux encore en 2024

L'emprunt obligataire lancé le 1er juillet 2024 pour une durée de 5 ans (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029) avec un taux d'intérêt de 3.5% a suscité un grand intérêt de la part des investisseurs actuels et nouveaux. L'emprunt a été souscrit au 1er juillet 2024 pour un montant total de CHF 13 millions.



De plus, Edisun donne aux investisseurs existants de l'emprunt obligataire de 2% de CHF 22.6 millions arrivant à échéance le 30 août 2024 la possibilité de réinvestir ou d'augmenter le montant remboursable dans un nouvel emprunt obligataire de 3.5% 2024-2029 au 1er septembre 2024. Cette possibilité est largement utilisée, si bien qu'à ce jour, plus de CHF 9.3 millions sont déjà convertis. La période de conversion dure encore jusqu'à fin août 2024.



L'entreprise peut également annoncer que des étapes importantes ont été franchies : Le développement de la grande installation portugaise 'Sadino' (22 MWp) près de Lisbonne est terminé, la licence de production a été accordée, les contrats de bail signés et le raccordement au réseau autorisé. La construction de l'installation devrait commencer avant la fin de l'année 2024. En outre, la construction d'un système de stockage par batterie est également en cours d'analyse. L'installation produira plus de 44 gwh de courant solaire par an, ce qui correspondrait à environ un quart de la capacité de production actuelle d'Edisun.



Les résultats semestriels seront publiés le 30 août 2024.





Pour de plus amples informations

Dr. René Cotting, info@edisunpower.com



Groupe Edisun Power

En tant que producteur européen de courant solaire coté en bourse, le groupe Edisun Power finance et exploite des installations de courant solaire dans différents pays européens. Edisun Power a commencé à s'engager dans ce domaine dès 1997 et est cotée à la Bourse suisse depuis septembre 2008. Edisun Power dispose d'une grande expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. Actuellement, l'entreprise possède 36 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Avec un portefeuille assuré de projets en développement d'environ 1.2 GW, l'entreprise est prête pour une croissance significative.



