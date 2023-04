Edisun Power Europe AG: Les actionnaires d'Edisun Power approuvent toutes les propositions du conseil d'administration à l'assemblée générale 2023

Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Zurich, le 24 avril 2023 Les actionnaires d'Edisun Power approuvent toutes les propositions du conseil d'administration à l'assemblée générale 2023 L'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA a eu lieu le vendredi 21 avril 2023. Toutes les propositions du conseil d'administration ont été approuvées à une large majorité. Au total, 67 actionnaires ont participé à l'assemblée générale, représentant, avec le représentant indépendant, 72.9% du capital-actions avec droit de vote. Horst H. Mahmoudi (président), Fulvio Micheletti, Reto Klotz, José-Luis Chorro López et Marc Klingelfuss ont été réélus au conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an. L’assemblée générale a approuvé l’attribution d’un dividende de CHF 1.60 par action, prélevé sur des réserves provenant d’apports de capital, lequel sera versé le 27 avril 2023. Le conseil d'administration et la direction remercient les actionnaires pour leur approbation claire et pour la confiance qu'ils leur ont témoignée. Le procès-verbal ainsi que la présentation de l’assemblée générale peuvent être consultés sur le site internet du groupe. La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le 26 avril 2024 à Zurich. Lien vers les documents de l’assemblée générale: https://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/assemblee-generale Pour plus d’informations Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux, entre autres grâce à son partenariat stratégique avec Smartenergy Group. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich +41 44 266 61 20, www.edisunpower.com

