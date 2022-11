Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Autres

Edisun Power Europe AG: Nouvelle installation photovoltaïque de 23 MW commence sa production d'énergie solaire



11.11.2022 / 18:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR Zurich, le 11 Novembre 2022, 18:00 Nouvelle installation photovoltaïque de 23 MW commence sa production d'énergie solaire Le groupe Edisun Power a connecté au réseau électrique une nouvelle installation de 23.4 MW au Portugal.

Le raccordement de l'installation "Betty" augmente la puissance installée et opérationnelle de Edisun Power à 107.1MW. La production annuelle d'électricité supplémentaire est estimée à environ 41'000 MWh. Plus de 46'000 panneaux solaires ont été installés sur une surface comparable à 23 terrains de football. Cela correspond à la consommation moyenne d'électricité de plus de 9’000 foyers de quatre personnes en Suisse, en supposant une consommation de 4’500 KWh par foyer. La rentabilité de la nouvelle installation est comparable à celle de l'installation de Mogadouro (49 MW). Même sans rémunération de l’injection, une marge EBITDA de plus de 80% est attendue. Plus d’information et vidéo sont disponible sur le site Internet de Edisun Power: https://www.edisunpower.com/fr/home-fr Contact : Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 39 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. La société est prête pour une croissance significative avec un portefeuille sécurisé de projets de développement plus de 900 MW. Disclaimer This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements. This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares.

Fin du communiqué ad hoc