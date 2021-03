EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Edisun Power Europe AG: Proposition de renforcement du conseil d'administration



30.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse ad hoc

Zurich, le 30 mars 2021 Proposition de renforcement du conseil d'administration



Lors de l'assemblée générale du 23 avril 2021, le conseil d'administration d'Edisun Power Europe SA propose d'élire Horst H. Mahmoudi et Marc Klingelfuss au conseil d'administration. Horst H. Mahmoudi doit en outre succéder à Rainer Isenrich au poste de président. Ce dernier occupait jusqu'à présent la double fonction de président du conseil d'administration et de CEO. Rainer Isenrich reste CEO et se met à disposition pour un nouveau mandat avec les autres membres du conseil d'administration Fulvio Micheletti, Reto Klotz et José Luis Chorro Lopez. L'élargissement du conseil d'administration vise à mieux exploiter le potentiel d'Edisun Power sur le marché prometteur des énergies renouvelables. L'élimination de la double fonction permet également de répondre aux exigences accrues en matière de gouvernance d'entreprise de la société. Horst H. Mahmoudi, ressortissant allemand, est fondateur et propriétaire du groupe Smartenergy, dont le siège est à Wollerau. Smartenergy développe des installations dans le domaine des énergies renouvelables et s'est spécialisée dans les centrales solaires dans la péninsule ibérique. L'entreprise est en pleine expansion vers d'autres pays européens ainsi que dans les secteurs de l'hydrogène vert et des carburants de synthèse. Smartenergy est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans ces nouvelles technologies en Europe et pour contribuer activement à la décarbonisation. Avec une part d'actions de 27.7%, Smartenergy Invest AG est le principal actionnaire du groupe Edisun Power. Edisun Power et Smartenergy évoluent en partenariat depuis 2017. Depuis lors, Edisun Power a étendu son portefeuille à 234 mégawatts par l'acquisition d'installations et la réalisation de projets très avancés de Smartenergy. Les deux partenaires s'engagent à poursuivre cette collaboration et examinent en permanence les options stratégiques. Marc Klingelfuss travaille dans le secteur Corporate Finance depuis plus de 30 ans. Il occupe le poste de Managing Director au sein du Wealth Management de la Banque Vontobel. Ces dernières années, il a apporté son soutien à Smartenergy et à Edisun Power dans différents domaines. Marc Klingelfuss dispose d'un vaste savoir-faire en matière de finances, de marchés des capitaux et de fusions-acquisitions. Au cours de sa carrière, il a accompagné avec succès différentes transactions dans le domaine des énergies renouvelables. Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, Président du conseil d'administration

+41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Fulvio Micheletti, Vice-président du conseil d'administration

+41 79 578 35 05, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.

Fin du communiqué ad hoc