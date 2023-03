Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Edisun Power Europe AG: Résultat record avec de bonnes perspectives de croissance



24.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Zurich, le 24 mars 2023 Résultat record avec de bonnes perspectives de croissance Augmentation du chiffre d’affaires de 10.5%, lequel passe à CHF 18.97 millions (en monnaie locale + 17.2%)

Augmentation de 8.5% de l’EBITDA, lequel passe à CHF 14.15 millions, et marge de 74.6%

Grâce à des gains de change supplémentaires, le bénéfice net augmente de plus du double et passe à CHF 10.23 millions

Demande d'augmentation du dividende de 45.5%, lequel passe à CHF 1.60/action Pour Edisun Power, 2022 aura été une année record à plusieurs égards: sur le plan financier, de nouveaux records ont été atteints. En termes de production, le raccordement de la deuxième grande centrale photovoltaïque portugaise «Betty» (23.4 MW) au mois de novembre permet d’augmenter la future production d'électricité solaire de 28% environ. Le conseil d’administration recommande à l’assemblée générale de verser un dividende plus élevé de CHF 1.60 par action, par rapport à CHF 1.10 par action pour les années précédentes. Edisun Power se concentre sur le développement et la construction du pipeline de plus de 300 MW, ainsi que sur son financement, notamment au moyen de la vente de droits de projets développés. Nouveau chiffre d’affaires record Le chiffre d’affaires global du groupe a augmenté de 10.5% et est passé à CHF 18.97 millions (2021: CHF 17.16 millions). En monnaie locale, l’augmentation du chiffre d’affaires représente même 17.2%. Le lancement de la production de la nouvelle centrale photovoltaïque Betty (23.4 MW, raccordement au réseau le 10.11.2022), la hausse des prix de l'électricité et les conditions météorologiques favorables en Europe centrale ont contribué à la réalisation de ce chiffre d'affaires record. Au total, il en résulte une production d’électricité de 123’359 MWh, soit 2.6% supérieure à celle de 2021. Cet effet volumique et un mix de prix de l’électricité plus élevé (+16.2%) sont parvenus à largement compenser l'effet du cours moyen de l’euro plus faible (-5.8%) et ont entraîné une augmentation de 10.2% du revenu provenant de la vente d’électricité, qui a atteint CHF 18.81 millions (2021: CHF 17.06 millions). L'augmentation du mix de prix de l’électricité résulte de la vente d'électricité des installations espagnoles et allemandes qui ont pu bénéficier en partie de la hausse des prix du marché de l'électricité et qui ne sont pas soumises aux rétributions subventionnées fixes du courant injecté (tarifs feed-in) ou à des contrats d'achat d'électricité (Power Purchase Agreements). Les nouvelles mesures légales d'urgence visant à contenir les prix de l'énergie en Espagne et à redistribuer les bénéfices excédentaires en Italie ont empêché d'obtenir un résultat encore meilleur. Edisun Power a pu tirer profit du temps sec en Europe centrale, notamment au cours de l'été. La production d'électricité en Suisse et en Allemagne a ainsi augmenté, respectivement de 10.0% et de 13.7%. Le mauvais temps du dernier trimestre, tout particulièrement au Portugal, en Espagne et en Italie, a entraîné une baisse des recettes: comparée au même trimestre de l'année précédente, la production d'électricité a chuté de 24.8% au Portugal (malgré la nouvelle installation opérationnelle « Betty »), de 16.4% en Espagne et de 9.1% en Italie. Étant donné que ces trois pays représentent plus de 70% du chiffre d'affaires, cette réduction due aux conditions météorologiques a eu les répercussions correspondantes. La rentabilité atteint un nouveau niveau Les économies d’échelle réalisées grâce aux grandes centrales photovoltaïques, ainsi que les installations dont la production se déroule en grande partie sans accroc, ont permis d'augmenter de 8.5% le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA), lequel est passé à CHF 14.15 millions (2021: CHF 13.04 millions). La marge EBITDA a baissé de 76.0% à 74.6%, mais reste supérieure à l'objectif à moyen terme de 70%. Cette réduction est tout particulièrement due à la hausse des coûts d'administration liée à la forte expansion du pipeline des projets au Portugal, en Espagne et en Italie. Les marges EBITDA les plus élevées (89.9%) ont été enregistrées pour les installations suisses grâce aux rétributions fixes élevées du courant injecté et aux bonnes conditions météorologiques. Elles sont suivies par celles des grandes centrales photovoltaïques «Mogadouro» et «Betty» avec une marge EBITDA de 89.8%, alors qu’elles ne bénéficient pas de rétributions subventionnées du courant injecté. Les amortissements ont baissé et sont passés à CHF 5.94 millions (2021: CHF 6.08 millions). En France, une correction de valeur de près de CHF 0.2 million a dû être effectuée sur une ancienne installation suite à l'augmentation du coût du capital et en Allemagne, une provision de CHF 0.1 million a dû être constituée pour les risques juridiques. Par rapport à l'année précédente, les coûts liés aux amortissements et aux corrections de valeur ont diminué. Le bénéfice d'exploitation a ainsi augmenté de 19.1%, passant à CHF 8.0 millions (2021: CHF 6.72 millions), et a atteint une nouvelle marge EBIT record de 42.2%, dépassant le précédent record de 41.7% qui datait de l'année 2019. Les coûts de financement sont tombés à CHF 3.2 millions (2021: CHF 3.4 millions). Grâce à des gains de change de CHF 6.8 millions (2021: CHF 0.05 million) sur le prêt à taux zéro et libellé en euros de Smartenergy Group AG de l'ordre de CHF 121.3 millions, Edisun Power a pu présenter un bénéfice financier net de CHF 3.7 millions. Ces gains de change s'expliquent par une hausse de 4.4% du cours de clôture du CHF à la fin 2022 par rapport à l'année précédente. Jusqu'à présent, une couverture du risque pour cette position n'a pas été jugée nécessaire. En revanche, comme prévu, les impôts sur le revenu ont augmenté de près de 45% au cours de l’exercice sous revue, pour atteindre CHF 1.5 million (2021: CHF 1.0 million). Au total, le bénéfice net a augmenté de 126.8% et atteint CHF 10.23 millions (2021: CHF 4.51 millions). Sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, cela correspond à un bénéfice par action de CHF 9.87 (2021: CHF 4.35). Avec ce résultat annuel, le groupe Edisun Power a atteint un nouveau record, soulignant de manière impressionnante le caractère résilient du modèle d’affaires sur le marché prometteur des énergies renouvelables. Investissements élevés et nouveau financement Avec CHF 3.1 millions, le flux de liquidités généré par le secteur exploitation est nettement inférieur à celui de l'année précédente (2021: CHF 10.2 millions), ce qui est dû à la forte réduction des créanciers, à l'augmentation des paiements fiscaux et aux dépenses de développement pour les installations italiennes en vente. Le développement des installations photovoltaïques qui ont été acquises en 2021 avec 783.6 MW au total poursuit sa progression. Avec la finalisation de la construction de la grande centrale photovoltaïque «Betty», le flux de liquidités généré par le secteur investissement CHF s'est élevé à 22.8 millions (2021: 45.5 millions en raison des acquisitions réalisées). Avec près de CHF 35.0 millions, Edisun Power a pu émettre un nouvel emprunt obligataire sur cinq ans avec un coupon de 3%. Ces fonds continueront à être utilisés pour le développement et la construction d'installations solaires, ainsi que pour le remboursement de dettes. La somme du bilan de CHF 394.2 millions a légèrement diminué par rapport à l'année précédente (2021: CHF 405.4 millions). Le ratio des capitaux propres est passé à 19.4% (2021: 19.8%). L'objectif à moyen terme d'un ratio de capitaux propres de 40% est maintenu, si bien que le conseil d'administration a proposé la vente de droits de projets en Italie sur la base du business model élargi «build and hold», en combinaison avec un «buy and sell». Malgré l'augmentation des dettes obligataires de CHF 21.6 millions, les dettes nettes ont seulement augmenté au total de CHF 10.1 millions, voire de 4.0%, et sont passées à CHF 260.4 millions. Le fait que près de 46.6% des dettes nettes, soit CHF 121.3 millions, soient sans intérêts, s'avère bénéfique. Perspectives concernant l’année en cours et proposition de dividende D'un point de vue opérationnel, le début de l'exercice 2023 est très prometteur. L'exercice en cours sera consacré aux tâches suivantes: le début de la construction de grandes centrales photovoltaïques d'environ 185 MW au Portugal, le développement du reste du portefeuille de projets de plus de 735 MW et l'organisation de leur financement, notamment avec la vente de droits de projets d'installations photovoltaïques italiennes. Grâce à l'excellent résultat, à la mise en service de la nouvelle grande centrale photovoltaïque «Betty» et aux perspectives opérationnelles, le conseil d'administration est optimiste pour l'avenir et propose le versement d'un dividende de 50 centimes de plus, soit CHF 1.60 par action. Il s'agit d'un premier pas visant à concrétiser la stratégie annoncée: augmenter les dividendes de manière significative à l'avenir.

Le rapport annuel de 2022 d'Edisun Power est disponible sur le site Web du groupe https://edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports Pour plus d’informations Dr. René Cotting, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d’énergie solaire dans différents pays d’Europe en qualité de producteur d’électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l’achat de projets nationaux et internationaux, entre autres grâce à son partenariat stratégique avec Smartenergy Group. L'entreprise possède actuellement 39 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Chiffres-clés du groupe Edisun Power au 31.12. 2022 2021 Comptes de pertes et profits en TCHF en TCHF Chiffre d’affaires 18 970 17 160 Recettes provenant de la vente d’électricité 18 806 17 065 Autres recettes 163 95 EBITDA 14 154 13 043 en % du chiffre d’affaires 74.6 % 76.0 % Amortissements -5 940 -6 075 Corrections de valeur -209 -247 EBIT 8 006 6 721 en % du chiffre d’affaires 42.2 % 39.2 % Bénéfice 10 225 4 508 en % du chiffre d’affaires 53.9 % 26.3 % par action en CHF 9.87 4.35 Bilan en TCHF en TCHF Terrains, installations et équipement 319 018 358 454 Somme du bilan 394 256 405 401 Fonds propres 76 458 80 095 en % de la somme du bilan 19.4 % 19.8 % Dette nette 260 353 250 290 Flux de liquidités en TCHF en TCHF Secteur exploitation 3 096 10 214 Secteur investissements -22 757 -45 470 Secteur financement 18 796 37 076 Installations photovoltaïques Nombre d’installations photovoltaïques 39 38 Puissance installée 107.1 MW 83.7 MW Production d’électricité solaire 123 359 MWh 120 254 MWh

Fin du communiqué ad hoc