EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Autorisation d'agrément

Edisun Power Europe AG: Tous les projets photovoltaïques portugais sont prêts pour la construction



13.04.2021 / 18:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse ad hoc

Zurich, le 13 avril 2021 Tous les projets photovoltaïques portugais sont prêts pour la construction



Le 12 avril, la municipalité de Palmela, à l'est de Lisbonne, a délivré le permis de construire pour l'installation photovoltaïque de Poceirão, d'une capacité de 49.4 MW, lequel lui confère le statut RTB («Ready To Build»). Les quatre projets suivants d'Edisun Power, pour une puissance totale de 156 mégawatts, sont ainsi prêts à entrer en phase de construction: L'installation de Betty, d'une capacité de 23.4 MW, située dans le nord-est du Portugal, tout près de l'installation existante de Mogadouro, d'une capacité de 49.0 MW, ainsi que les trois installations situées à l'est de Lisbonne: Sabugueiro (49.4 MW), Quinta da Seixa (33.8 MW) et Poceirão (49.4 MW). Edisun Power est donc en bonne voie pour élargir son portefeuille. Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.

Fin du communiqué ad hoc