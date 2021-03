EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Edisun Power Europe AG: Une solide performance dans un environnement difficile



26.03.2021

Zurich, le 26 mars 2021 Une solide performance dans un environnement difficile - Baisse du chiffre d'affaires de 13% à CHF 12.37 millions (en monnaie locale -10%) - Réduction de l'EBITDA de 16% à CHF 8.70 millions - Réduction du bénéfice net de 8% à CHF 3.29 millions - La première centrale à grande échelle portugaise est en service depuis fin 2020 - Proposition de dividendes stables de CHF 1.10/action D'un point de vue financier, 2020 a été une année transitoire pour Edisun Power, au cours de laquelle la mise en ?uvre du pipeline de 206 MW au Portugal a débuté et la première centrale a été raccordée au réseau à la fin de l'année. La crise du COVID-19 a entraîné des prix de l'électricité historiquement bas, notamment au premier semestre, avec un impact négatif correspondant sur le chiffre d'affaires. En revanche, des corrections de valeur sur des installations PV d'un montant de CHF 0.56 million ont pu être dissoutes, pour finalement nous permettre de réaliser un bénéfice net de CHF 3.29 millions. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'attribution d'un dividende inchangé de CHF 1.10 par action, prélevé sur les réserves d'apports de capital.



Les prix historiquement bas de l'électricité affectent le chiffre d'affaires

Alors que les conditions climatiques ont été excellentes en Europe centrale, les installations du plus grand marché espagnol, ont produit 5% de moins que l'année précédente. Dans l'ensemble, il en est résulté une production de

47'570 MWh, soit 4% de moins qu'en 2019. L'effet volumique (-2%), la baisse des prix de l'électricité (-7%) et à l'affaiblissement du taux de change de l'euro (-4%) ont provoqué le recul des recettes provenant de la vente d'électrique de 13% à CHF 11.74 millions (2019: CHF 13.55 millions). Rien qu'en Espagne, la baisse des recettes due à la diminution des prix de l'électricité dans le sillon de la crise du COVID-19 s'élevait à CHF 1.03 million par rapport à l'année précédente. Toutefois, conformément à la législation en vigueur, les centrales en Espagne bénéficient d'un rendement garanti tout au long de leur durée de vie. Par conséquent, les paramètres de rémunération, adaptés tous les trois ans, devraient être un peu plus élevés à l'avenir afin de compenser les faibles prix de l'électricité.



Le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 13%, pour atteindre CHF 12.37 millions (2019: CHF 14.26 millions).

Ce chiffre comprend des revenus de l'activité de développement de projets ainsi que de l'indemnité pour perte de rendement concernant une installation de toiture endommagée à la suite d'un incendie dans l'immeuble, pour un montant total de CHF 0.62 million. En monnaie locale, la réduction du chiffre d'affaires atteint 10%.



La rentabilité reste à un niveau confortable

Grâce à la bonne marche des installations de production et à l'effet de change, les coûts d'exploitation ont baissé

de 6% avec le même niveau d'actifs. La faiblesse des prix de l'électricité n'a toutefois pas pu être compensée, de sorte que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a diminué de 16% à CHF 8.70 millions (2019:

CHF 10.34 millions). Tout en restant à un niveau élevé, la marge EBITDA s'est légèrement rétractée de 72.5% à 70.3%.



Les amortissements ont régressé en raison des effets de change à CHF 4.45 millions (2019: CHF 4.57 millions).

Le 25 mars, le conseil d'administration a examiné la valeur des investissements et a décidé, notamment sur la base d'une réévaluation de l'environnement réglementaire en Espagne, de dissoudre les corrections de valeur existantes sur les installations PV d'un montant de CHF 0.56 million. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a donc baissé globalement de 19% à CHF 4.81 millions (2019: CHF 5.95 millions). Grâce aux intérêts sur les avances pour des projets et au cours bas de l'euro, les coûts de financement ont baissé à CHF 1.04 million nets, malgré l'augmentation de la dette due à la croissance (2019: CHF 1.99 million). En revanche, conformément aux prévisions, les impôts sur le revenu ont augmenté de près d'un tiers pour atteindre CHF 0.48 million au cours de l'année sous revue (2019: CHF 0.37 million).



Dans l'ensemble, il en résulte une réduction du bénéfice net de 8% à CHF 3.29 millions (2019: CHF 3.60 millions),

ce qui, sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation, correspond à un bénéfice par action de

CHF 3.18 (2019: CHF 5.96).



Sur la base de ce résultat annuel, le groupe Edisun Power a bien surmonté l'exigeante crise du coronavirus, ce qui souligne de manière impressionnante le caractère résilient du modèle d'affaires sur le marché prometteur des énergies renouvelables. Croissance du bilan grâce à de nouvelles installations

Le 30 décembre 2020, le groupe a franchi une étape importante avec le raccordement au réseau de l'installation Mogadouro de 49 MW. Grâce à cela et aux investissements dans d'autres projets portugais, la somme du bilan a augmenté de 15% à CHF 202 millions. L'endettement a également augmenté en raison du financement des nouvelles installations, de sorte que le ratio de fonds propres a légèrement diminué pour atteindre 40.4% (2019: 45.4%). Proposition de dividendes

Grâce au pipeline de projets portugais, le conseil d'administration est optimiste quant à l'avenir, de sorte que malgré la baisse du bénéfice net, la distribution d'un dividende stable de CHF 1.10 par action sera proposée à l'assemblée générale. Le dividende doit à nouveau prendre la forme d'une distribution à partir des réserves provenant d'apports de capital.



Tenue de l'assemblée générale

Pour assurer la protection des actionnaires et des collaborateurs et sur la base des ordonnances du Conseil fédéral sur le COVID-19, le conseil d'administration a décidé de tenir l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2021 sans la présence physique des actionnaires. Concernant les des droits des actionnaires, ceux-ci doivent mandater le représentant indépendant de représenter leurs droits. La présentation sera disponible sur le site Web d'Edisun Power après l'assemblée générale.



Perspectives concernant l'année en cours

L'année en cours est dominée par la mise en ?uvre des quatre installations portugaises restantes, totalisant 157 MW. En raison du coronavirus, les procédures de permis de construire ont été retardées, de sorte que, dans l'état actuel des choses, le raccordement au réseau des installations ne pourra être envisagé que dans le courant de l'année 2022. Sur le plan opérationnel, le groupe s'attend à un résultat net de CHF 3.7 millions pour l'année en cours, estimé sur la base d'une légère augmentation des prix de l'électricité, des recettes supplémentaires de la nouvelle installation de Mogadouro et du taux de change actuel de l'euro. Le rapport annuel 2020 d'Edisun Power est disponible sur le site Web du groupe à l'adresse

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports

Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.

Chiffres-clés du groupe Edisun Power au 31.12. 2020 2019 Comptes de pertes et profits en TCHF* en TCHF* Chiffre d'affaires 12 367 14 262 Recettes provenant de la vente d'électricité 11 743 13 553 Autres recettes 623 709 EBITDA 8 700 10 343 en % du chiffre d'affaires 70.3 % 72.5 % Amortissements - 4 454 - 4 572 Corrections de valeur 559 181 EBIT 4 805 5 953 en % du chiffre d'affaires 38.9 % 41.7 % Bénéfice 3 294 3 596 en % du chiffre d'affaires 26.6 % 25.2 % par action en CHF 3.18 5.96 Bilan en TCHF* en TCHF* Terrains, installations et équipement 166 146 136 033 Somme du bilan 202 310 175 652 Fonds propres 81 741 79 808 en % de la somme du bilan 40.4 % 45.4 % Dette nette 82 275 56 160 Flux de liquidités en TCHF* en TCHF* Secteur exploitation 6 720 7 196 Secteur investissements - 31 610 - 25 696 Secteur financement 20 522 45 942 Installations photovoltaïques Nombre d'installations photovoltaïques 38 37 Puissance installée 83.7 MW 34.7 MW Production d'électricité solaire 47 570 MWh 49 528 MWh

*milliers de CHF

Fin du communiqué ad hoc