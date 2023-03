Edisun Power Europe : Communiqué de Presse

L'augmentation du mix de prix de l'électricité résulte de la vente d'électricité des installations espagnoles et allemandes qui ont pu bénéficier en partie de la hausse des prix du marché de l'électricité et qui ne sont pas soumises aux rétributions subventionnées fixes du courant injecté

Au total, il en résulte une production d'électricité de 123'359 MWh, soit 2.6% supérieure à celle de 2021. Cet effet volumique et un mix de prix de l'électricité plus élevé (+16.2%) sont parvenus

Le chiffre d'affaires global du groupe a augmenté de 10.5% et est passé à CHF 18.97 millions (2021: CHF 17.16 millions). En monnaie locale, l'augmentation du chiffre d'affaires représente même 17.2%. Le lancement de la production de la nouvelle centrale photovoltaïque Betty (23.4 MW, raccordement au réseau le 10.11.2022), la hausse des prix de l'électricité et les conditions météorologiques favorables en Europe centrale ont contribué à la réalisation de ce chiffre d'affaires record.

Pour Edisun Power, 2022 aura été une année record à plusieurs égards: sur le plan financier, de nouveaux records ont été atteints. En termes de production, le raccordement de la deuxième grande centrale photovoltaïque portugaise «Betty» (23.4 MW) au mois de novembre permet d'augmenter la future production d'électricité solaire de 28% environ. Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale de verser un dividende plus élevé de CHF 1.60 par action, par rapport à CHF 1.10 par action pour les années précédentes. Edisun Power se concentre sur le développement et la construction du pipeline de plus de 300 MW, ainsi que sur son financement, notamment au moyen de la vente de droits de projets développés.

Grâce à des gains de change supplémentaires, le bénéfice net augmente de plus du double et passe à CHF 10.23 millions

(tarifs feed-in) ou à des contrats d'achat d'électricité (Power Purchase Agreements). Les nouvelles mesures légales d'urgence visant à contenir les prix de l'énergie en Espagne et à redistribuer les bénéfices excédentaires en Italie ont empêché d'obtenir un résultat encore meilleur.

Edisun Power a pu tirer profit du temps sec en Europe centrale, notamment au cours de l'été. La production d'électricité en Suisse et en Allemagne a ainsi augmenté, respectivement de 10.0% et de 13.7%. Le mauvais temps du dernier trimestre, tout particulièrement au Portugal, en Espagne et en Italie, a entraîné une baisse des recettes: comparée au même trimestre de l'année précédente, la production d'électricité a chuté de 24.8% au Portugal (malgré la nouvelle installation opérationnelle « Betty »), de 16.4% en Espagne et de 9.1% en Italie. Étant donné que ces trois pays représentent plus de 70% du chiffre d'affaires, cette réduction due aux conditions météorologiques a eu les répercussions correspondantes.

La rentabilité atteint un nouveau niveau

Les économies d'échelle réalisées grâce aux grandes centrales photovoltaïques, ainsi que les installations dont la production se déroule en grande partie sans accroc, ont permis d'augmenter de 8.5% le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA), lequel est passé à CHF 14.15 millions (2021: CHF 13.04 millions). La marge EBITDA a baissé de 76.0% à 74.6%, mais reste supérieure à l'objectif à moyen terme de 70%. Cette réduction est tout particulièrement due à la hausse des coûts d'administration liée à la forte expansion du pipeline des projets au Portugal, en Espagne et en Italie. Les marges EBITDA les plus élevées (89.9%) ont été enregistrées pour les installations suisses grâce aux rétributions fixes élevées du courant injecté et aux bonnes conditions météorologiques. Elles sont suivies par celles des grandes centrales photovoltaïques «Mogadouro» et «Betty» avec une marge EBITDA de 89.8%, alors qu'elles ne bénéficient pas de rétributions subventionnées du courant injecté.

Les amortissements ont baissé et sont passés à CHF 5.94 millions (2021: CHF 6.08 millions). En France, une correction de valeur de près de CHF 0.2 million a dû être effectuée sur une ancienne installation suite à l'augmentation du coût du capital et en Allemagne, une provision de CHF 0.1 million a dû être constituée pour les risques juridiques. Par rapport à l'année précédente, les coûts liés aux amortissements et aux corrections de valeur ont diminué. Le bénéfice d'exploitation a ainsi augmenté de 19.1%, passant à CHF 8.0 millions (2021: CHF

6.72 millions), et a atteint une nouvelle marge EBIT record de 42.2%, dépassant le précédent record de 41.7% qui datait de l'année 2019.

Les coûts de financement sont tombés à CHF 3.2 millions (2021: CHF 3.4 millions). Grâce à

des gains de change de CHF 6.8 millions (2021: CHF 0.05 million) sur le prêt à taux zéro et libellé en euros de Smartenergy Group AG de l'ordre de CHF 121.3 millions, Edisun Power a pu présenter un bénéfice financier net de CHF 3.7 millions. Ces gains de change s'expliquent par une hausse de 4.4% du cours de clôture du CHF à la fin 2022 par rapport à l'année précédente. Jusqu'à présent, une couverture du risque pour cette position n'a pas été jugée nécessaire. En revanche, comme prévu, les impôts sur le revenu ont augmenté de près de 45% au cours de l'exercice sous revue, pour atteindre CHF 1.5 million (2021: CHF 1.0 million).