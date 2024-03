Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Zurich, le 28 mars 2024

Edisun Power affiche un résultat record grâce à des transactions de vente

▪ Saut du chiffre d'affaires à CHF 37,65 millions grâce à des transactions de vente avec un gain en capital de CHF 18.7 mio.

▪ Augmentation de 118.4% de l'EBITDA à CHF 30.91 millions, et marge de 82.1%

▪ Production record d'électricité de 165 094 MWh (+33.8%)

▪ Demande d'augmentation du dividende à CHF 1.70 / action

▪ Nouveau emprunt obligataire d'une durée de 5 ans avec un taux d'intérét de 3.5% au 1er juillet 2024

2023 a été une année record pour Edisun Power à plusieurs égards: sur le plan financier, de nouveaux records ont été atteints avec la vente du portefeuille de projets de petites installations d'une valeur de 706 MW au partenaire stratégique Smartenergy Group et la réalisation d'un gain en capital unique de 18.7 MCHF. En contrepartie, Edisun a décidé de se concentrer uniquement sur les grandes installations et a acquis trois projets de grandes installations solaires d'un total de 941 MW dans la région de Madrid en Espagne (Fuencarral). Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale de verser un dividende plus élevé de CHF 1.70 par action, contre CHF 1.60 l'année précédente.

L'objectif principal d'Edisun Power est le développement et la construction de projets de grandes installations solaires ainsi que leur financement. Pour ce faire, un nouvel emprunt de cinq ans avec un taux d'intérêt de 3.5% sera émis le 1er juillet 2024.

Nouveau chiffre d'affaires record

Le chiffre d'affaires global du groupe a augmenté de 98.5% pour atteindre 37.65 millions de CHF (2022: 18.97 millions de CHF) et de 101.9% en monnaie locale. L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due à la vente d'un portefeuille de droits de projets photovoltaïques fin 2023. Si l'on exclut le gain en capital qui en résulte, le chiffre d'affaires total du groupe a diminué de 6.8% (-3.3% en monnaie locale), principalement en raison de la baisse des prix de l'électricité en Espagne (impact négatif de CHF 2.8 millions ou -32%) ainsi que des mauvaises conditions météorologiques et de l'arrêt de l'exploitation d'une installation PV en Allemagne (impact négatif de CHF 1.9 millions ou -52%). En particulier, le prix du marché de l'électricité en Espagne a enregistré une baisse substantielle de 54.3%, passant d'un prix de vente moyen de 151 euros par MWh en 2022 à une moyenne de 69 euros par MWh. Cette baisse des revenus a été partiellement compensée par de

Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich +41 44 266 61 20,www.edisunpower.com

meilleurs résultats au Portugal, ce qui s'explique par le démarrage de la production de la nouvelle grande installation solaire Betty et par l'amélioration de la qualité de l'électricité produite. Les recettes issues de la vente de garanties d'origine sont à mettre au compte d'un impact positif de 2.6 millions de CHF, soit +63%.

Au total, la production d'électricité solaire a été de 165 094 MWh, soit 33.8% de plus qu'en 2022. Malgré cet effet de volume positif, les recettes issues de la vente d'électricité ont diminué de 7.2% (-3.8% en monnaie locale) pour atteindre CHF 17,45 millions (2022: CHF 18.81 millions). Plusieurs facteurs importants ont contribué à ce résultat. Premièrement, le taux de change moyen de l'euro a baissé de 3.8%. Deuxièmement, nous avons enregistré une baisse considérable de 28.1% du mix de prix de l'électricité par rapport à l'année précédente. Cette dernière a été déclenchée par l'impact du prix de vente de la nouvelle grande installation solaire Betty au Portugal, car nous ne pouvons plus profiter des tarifs de rachat élevés. Troisièmement, la normalisation à des prix de l'électricité plus bas sur le marché ainsi que les mesures légales d'urgence pour contenir les prix de l'énergie en Espagne et le rapatriement des bénéfices excédentaires en Italie et en Allemagne ont empêché de meilleurs résultats. Par rapport à 2022, la production d'énergie solaire a surtout diminué en Allemagne (-24.1%), en Suisse (-15.8%) et en Italie (-7.6%). Ces baisses sont dues à des conditions météorologiques moins favorables, à des problèmes techniques dans certaines installations plus anciennes et à la fermeture temporaire d'une installation en Allemagne (installation en toiture de 1 MW à Hörselgau).

En revanche, la production en France et en Espagne est restée pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente, tandis que la production au Portugal a augmenté de 77 268 MWh à 120 903 MWh grâce à la nouvelle grande installation Betty (23.4 MW). La production d'électricité solaire portugaise considérée isolément correspond presque à la production d'électricité solaire de l'en- semble du groupe Edisun en 2022 et représente 73,3% de la production totale du groupe en 2023.

Forte augmentation de la rentabilité grâce aux transactions de vente

Avec la comptabilisation du gain en capital de MCHF 18.7 résultant de la vente de projets d'installations solaires ainsi que les meilleures économies d'échelle des nouvelles grandes installations, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a plus que doublé de 118.4% à CHF 30.91 millions (2022: CHF 14.15 millions). La marge EBITDA a augmenté de manière significative, passant de 74.6% à 82.1%.

Les coûts d'exploitation ont augmenté en raison de l'intensification des activités en Italie, en Espagne et au Portugal en lien avec le portefeuille de projets. Les installations en Suisse ont affiché les marges EBITDA les plus élevées, avec 85.6% (contre 89.9% en 2022), principalement en raison des tarifs de rachat fixes avantageux. Outre la Suisse, la France a également maintenu des marges élevées à 84.4% (contre 83.4% en 2022), tandis que le Portugal a également enregistré une amélioration à 83.0% (contre 80.9% en 2022).

Cependant, les marges EBITDA en Italie ont baissé à 26.8% (contre 44% en 2022), ce qui reflète en grande partie l'impact d'une nouvelle taxe sur les revenus de l'énergie solaire. Les revenus ont éga- lement diminué en Espagne, ce qui a entraîné une baisse de la marge EBITDA de 81.7% à 68.3%. L'orientation stratégique d'Edisun Power sur les grandes installations solaires a porté ses fruits: La marge EBITDA de l'installation de Mogadouro (49 MW) a atteint 91.2% et celle de la nouvelle installation de Betty (23.4 MW) 89.0%. Il convient de noter que ces résultats ont été obtenus sans subventions pour la construction et sans prix de vente subventionné de l'électricité solaire.

Les amortissements des installations solaires ont augmenté pour atteindre 6.63 millions de CHF (5.94 millions de CHF en 2022). En raison de la hausse des coûts du capital, une correction de valeur de 0.2 million de CHF a été nécessaire en France et en Allemagne.

Par rapport à l'année précédente, le résultat d'exploitation de CHF 24.1 millions (2021: CHF 8.0 millions) a atteint une nouvelle marge EBIT record exceptionnelle de 63.9% (2022: 42.2%).

Les charges financières nettes, y compris l'impact des variations de change, ont diminué de CHF 3.2 millions grâce à des gains de change sur des prêts de tiers. Ces gains de change sont dus au cours de clôture du CHF à fin 2023, plus fort de 6.5% par rapport à l'année précédente. Il a été renoncé jusqu'à présent à une couverture de cette position.

Les impôts sur le revenu ont été réduits à 1.1 million de CHF, car le gain en capital réalisé n'a généré qu'une faible charge fiscale (2022: 1.5 million de CHF).

Au total, le bénéfice net a plus que doublé de 128.4% pour atteindre CHF 23.35 millions (2022: CHF 10.23 millions), ce qui correspond à un bénéfice par action de CHF 22.55 (2022: CHF 9.87) sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation.

Avec ce résultat annuel, le groupe Edisun Power a établi un nouveau record grâce à la vente proactive de pipelines de projets PV et à la focalisation sur les grands projets solaires.

Investissements élevés et nouveaux financements

Avec CHF 7.3 millions, le cash-flow issu de l'activité d'exploitation est supérieur au résultat de l'année précédente (2022: CHF 3.1 millions).

Cela s'explique principalement par la rentabilité accrue, la baisse des stocks, l'augmentation des dettes commerciales et réduction des impôts. Le développement des installations photovoltaïques acquises en 2021 avec un total de 783,6 MW continue de progresser. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement se sont élevés à plus de CHF 25.0 millions (2022: 22.8 millions).

Edisun Power a pu émettre une nouvelle obligation à cinq ans avec un coupon de 3.25% d'une

Valeur de CHF 25.3 millions. Ces fonds ont été utilisés pour le développement et la construction de systèmes solaires et utilise pour rembourser les dettes.

Le total du bilan à CHF 346.1 millions, est inférieur à celui de l'année précédente (2022: CHF 394.3

millions). Grâce aux opération d'achat et de vente de fin d'année et au résultat d'exploitation positif,

le taux de fond propres a augmenté de manière significative pour atteindre 27.8% (2022: 19.4%).

Grâce à la compensation des encours de prêts avec la vente de projets photovoltaïques au groupe Smartenergy, la dette nette a diminué de 26.6% à CHF 191.0 (2022: CHF 260.4 millions); malgré une augmentation de la dette obligatoire à CHF 126.1 millions (2022: CHF 101.2 millions).

Perspectives concernant l'année en cours, nouveau emprunt obligataire de cing ans et proposition de dividende

Sur le plan opérationnel, les premiers mois de l'exercice 2024 ont été difficiles en raison de conditions météorologiques défavorables et d'une baisse de prix de l'électricité. À l'avenir, l'accent

sera mis sur le développement du nouveau grand portefeuille de projets de plus de 941 MW

(Fuencarral), la finalisation du financement et la vente de petits projets. Une nouvelle obligation sur cinq ans d'un montant maximum de 30 millions de CHF sera lancée au taux d'intérêt de 3.5%. Le conseil d'administration propose de verser un dividende de CHF 1.70 par action, majoré de 10

centimes.

Le rapport annuel de 2023 d'Edisun Power est disponible sur le site Web du groupe :https://edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports

Pour de plus amples informations

Dr. René Cotting,info@edisunpower.com

Groupe Edisun Power

En tant que producteur européen de courant solaire coté en bourse, le groupe Edisun Power finance et exploite des installations de courant solaire dans différentes pays européens. Edisun Power a commence à s'engager dans ce domaine dès 1997 et est cotée à la Bourse Suisse depuis septembre 2008. Edisun Power dispose d'une grande expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. Actuellement, l'entreprise possède 36 installations photovoltaïques en Suisse, en

Allemagne en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Avec une portefeuille assuré de projets en développement d'environ 1.2 GW, l'entreprise est prête pour une croissance significative.

Disclaimer

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Edisun Power Europe AG (the "Company") should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.