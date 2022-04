Edisun Power Europe : Communiqué de presse rapport annuel (PDF)

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Zurich, le 25 mars 2022

Résultat record, augmentation significative de la production d'électricité et du pipeline

▪ Augmentation du chiffre d'affaires de 38.8% à CHF 17.16 millions (en monnaie locale +37.3%)

▪ Augmentation de l'EBITDA de 49.9% à CHF 13.04 millions

▪ Augmentation du bénéfice net de 36.9% à CHF 4.51 millions

▪ Augmentation de la production d'électricité de 152.8% à 120 254 MWh

▪ Extension significative du pipeline photovoltaïque de 783.6 MW à 940.6 MW

▪ Proposition d'un dividende stable de CHF 1.10/action

▪ Proposition du conseil d'administration concernant une augmentation de capital ordinaire jusqu'à CHF 150 millions

▪ Extension du business model et augmentation du dividende futur

Pour Edisun Power, 2021 aura été une année record à plusieurs égards: sur le plan financier, de nouveaux records ont été atteints. En termes de production, le raccordement de la centrale à grande échelle de Mogadouro au Portugal (49.0 MW)

a propulsé la production d'énergie solaire à un nouveau niveau. La deuxième grande installation portugaise Betty (23.4 MW) est en cours de construction et, avec l'achat d'autres projets photovoltaïques d'une puissance totale de 783.6 MW, nous tablons sur une forte croissance, à l'avenir également. Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale de verser un dividende inchangé de CHF 1.10 par action. Edisun Power se concentre sur le développement et la construction du pipeline ainsi que son financement. Dans cette optique, le conseil d'administration propose une augmentation substantielle du capital-actions jusqu'à CHF 150 millions.

Nouveau chiffre d'affaires record

Comme prévu, le chiffre d'affaires global du groupe a fait un bond de 38.8%, pour atteindre CHF 17.16 millions (2020: CHF 12.37 millions). En monnaie locale, l'augmentation du chiffre d'affaires représente 37.3%. Le lancement de la production sur le nouveau marché portugais avec l'installation à grande échelle de Mogadouro (49.0 MW, raccordement au réseau le 30 décembre 2020) ainsi que les bonnes conditions météorologiques dans le sud de l'Europe ont contribué à ce chiffre d'affaires record. Au total, il en résulte une production d'électricité de 120 254 MWh, soit 152.8% supérieure à celle de 2020. Cet effet volumique et un cours moyen de l'euro légèrement plus fort (+1.1%) sont parvenus à largement

compenser le mix de prix de l'électricité significativement plus faible (-43.1%) et ont entraîné une forte augmentation du revenu provenant de la vente d'électricité de 45.3%, à

CHF 17.06 millions (2020: CHF 11.74 millions).

La forte réduction du mix de prix de l'électricité résulte du raccordement de la grande

installation de Mogadouro, laquelle ne peut plus bénéficier de rétributions subventionnées de l'injection d'électricité (tarifs feed-in).

Edisun Power a pu profiter, en particulier au deuxième semestre, de la forte augmentation des prix de l'électricité et des conditions météorologiques largement favorables dans le sud

de l'Europe. Ainsi, le rendement global des installations en Espagne a augmenté de 17%, et celui de l'installation en Italie de 45%, ce dernier grâce également à la mise à niveau de l'ensemble de l'installation solaire. Les installations photovoltaïques d'Europe centrale n'ont

pas pu reproduire ces résultats positifs. En raison principalement du mauvais temps, les rendements de la Suisse ont diminué de 11%, ceux de l'Allemagne de 7% et ceux de la

France de 1%.

La rentabilité atteint un nouveau niveau

Les économies d'échelle résultant du raccordement de la nouvelle grande installation ainsi que les installations produisant pratiquement sans incident, ont permis d'accroître le résultat

avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 49.9% à CHF 13.04 millions

(2020: CHF 8.70 millions). La marge EBITDA est passée de 70.3% à 76.0%. Avec une marge EBITDA de 88.7%, la nouvelle grande installation a même dépassé le record de marge des installations suisses (86%), sans bénéficier de rétributions subventionnées du courant injecté.

Dans le sillon de la nouvelle grande installation, les amortissements ont affiché une croissance à CHF 6.08 millions (2020: CHF 4.45 millions). En France, une correction de la valeur intégrale a dû être effectuée sur une installation existante à la suite d'un feu couvant et de risques de sécurité. La suspension de la production d'électricité qui en a résulté et

l'amortissement de la valeur comptable restante ont influencé le résultat de CHF 0.3 million.

En outre, l'effet positif unique d'une dissolution de corrections de valeur de CHF 0.6 million l'année précédente n'a pas pu être reproduit.

Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a donc augmenté dans une mesure moindre par rapport à l'EBITDA, soit 39.9%, pour atteindre CHF 6.72 millions, avec une marge EBIT de 39.2% (2020: CHF 4.80 millions)

Les coûts de financement nets ont augmenté de 16%, pour atteindre CHF 1.2 million

(2020: CHF 1.04 million). Edisun Power a pu continuer à profiter des intérêts sur les avances pour des projets et d'un paiement d'intérêts unique à la suite au retard du début de la construction d'installations au Portugal, pour un total de CHF 2.2 millions. En revanche,

comme prévu, les impôts sur le revenu ont augmenté de plus de 112.4% au cours de l'exercice sous revue, pour atteindre CHF 1.01 million (2020: CHF 0.48 million).

Au total, le bénéfice net a augmenté de 36.9%, à CHF 4.51 millions (2020:

CHF 3.29 millions). Sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation, cela

correspond à un bénéfice par action de CHF 4.35 (2020: CHF 3.18).

Avec ce résultat annuel, le groupe Edisun Power a jusqu'à présent bien maîtrisé la crise liée

au coronavirus, soulignant de manière impressionnante le caractère résilient du modèle d'affaires sur le marché prometteur des énergies renouvelables.

Croissance du bilan grâce aux nouvelles installations

En 2021, le groupe a de nouveau franchi une étape importante avec l'acquisition de nouvelles installations photovoltaïques en développement, pour un total de 783.6 MW, appartenant au groupe Smartenergy. Ceci doit permettre de renforcer encore l'orientation stratégique d'Edisun Power vers les grandes installations, apportant une contribution

significative à la protection du climat. Grâce à ces récents investissements, Edisun Power a constitué un portefeuille marquant (avec des projets en développement ou en exploitation) de plus de 1 GW. Le total du bilan a par conséquent doublé, de 100.4%, à

CHF 405.40 millions. De même, les dettes ont augmenté en raison du financement des nouvelles installations, si bien que le ratio de fonds propres est tombé à 19.8%

(2020: 40.4%). Cette situation est prise en compte par l'augmentation du capital-actions proposée par le conseil d'administration (lire plus bas). L'absence de charge d'intérêts jusqu'à l'échéance finale du prix d'achat résiduel pour le nouveau pipeline de projets du

groupe Smartenergy a un effet positif.

Extension du business model et augmentation du dividende futur

A l'avenir, Edisun Power se présentera de plus en plus comme acquéreur et vendeur actif de projets et d'installations solaires. Ce business model «buy and sell» simplifie le financement du pipeline, permet un rendement élevé et un profil de risque plus bas. Avec cette nouvelle orientation, le conseil d'administration a l'intention d'augmenter sensiblement le dividende à l'avenir.

Perspectives concernant l'année en cours et l'augmentation du capital-actions Sur le plan opérationnel, l'exercice 2022 a débuté de manière très prometteuse. La

construction des installations portugaises, la poursuite du développement du portefeuille de projets acquis de 783.6 MW et l'organisation de son financement sont au cœur des tâches de l'exercice en cours.

Edisun Power prévoit le raccordement de la grande installation portugaise Betty de 23.4 MW ainsi que le début de la construction de la grande installation Quinta da Seixa de 33.8 MW en milieu d'année. Par ailleurs, à partir du deuxième semestre 2022, les recettes de la

nouvelle installation Betty auront un impact positif sur les revenus provenant de la vente de l'électricité. Néanmoins, les perspectives pour l'ensemble de l'année restent incertaines: l'évolution géopolitique pourrait entraîner de nouvelles pénuries de modules solaires, des

retards dans la construction et des défis pour le financement de projets.

Dans ce contexte, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale une augmentation ordinaire significative du capital-actions jusqu'à CHF 150 millions, au traversde l'émission d'un maximum de 1 200 000 nouvelles actions, d'une valeur nominale de

CHF 30 chacune. De plus amples détails seront communiqués en temps voulu.

Proposition de dividende

Grâce à l'excellent résultat et à l'important pipeline de projets, le conseil d'administration envisage l'avenir avec optimisme et propose le versement d'un dividende stable de

CHF 1.10 par action. Le dividende devrait être augmenté de manière significative à l'avenir avec l'extension du business model (voir ci-dessus).

Réalisation de l'assemblée générale

Le conseil d'administration a décidé de tenir l'assemblée générale ordinaire le 22 avril 2022 sans présence physique des actionnaires. Pour exercer leurs droits d'actionnaires, ces derniers doivent mandater le représentant indépendant de représenter leurs droits.

Pour plus d'informations

Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.

Chiffres-clés du groupe Edisun Power au 31.12.

2021

2020

Comptes de pertes et profits en TCHF* Chiffre d'affaires 12 367 Recettes provenant de la vente d'électricité 11 743 Autres recettes 623 EBITDA 8 700 en % du chiffre d'affaires 70.3 % Amortissements - 4 454 Corrections de valeur 559 EBIT 4 805 en % du chiffre d'affaires 38.9 % Bénéfice 3 294 en % du chiffre d'affaires 26.6 % par action en CHF 3.18 Bilan en TCHF* Terrains, installations et équipement 358 454 Somme du bilan 405 401 Fonds propres 80 095 en % de la somme du bilan 19.8 % Dette nette 250 290 Flux de liquidités en TCHF* Secteur exploitation 6 720 Secteur investissements - 31 610 Secteur financement 20 522 Installations photovoltaïques Nombre d'installations photovoltaïques 38 Puissance installée 83.7 MW Production d'électricité solaire 47 570 MWh *milliers de CHF Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich +41 44 266 61 20,www.edisunpower.com en TCHF*

17 160

17 065

95

13 043

76.0 %

- 6 075

- 247

6 721

39.2 %

4 508

26.3 %

4.35

10 214

- 45 470

37 075

38

83.7 MW 120 254 MWhen TCHF*

166 146

202 310

81 741

40.4 %

82 275

en TCHF*