Edisun Power Europe : Des résultats semestriels conformes aux attentes malgré un environnement difficile

Zurich, le 21 août 2020 Des résultats semestriels conformes aux attentes malgré un environnement difficile - Recul du chiffre d'affaires de 11% à CHF 6.41 millions - Réduction du bénéfice net de 17% à CHF 1.36 millions - Confirmation des prévisions de bénéfices 2020 de CHF 2.8 millions - La mise en ?uvre des projets portugais est en bonne voie, avec seulement de légers retards

Dans un environnement difficile, le groupe Edisun Power a généré un résultat solide au premier semestre de l'année en cours. Comme prévu, les bénéfices ont régressé par rapport à l'année passée en raison du niveau bas des prix de l'électricité, conditionnés par la crise du coronavirus, et de la faiblesse du taux de change de l'euro. Toutefois, dans le sillon de la récente reprise des prix de l'électricité, on peut s'attendre à une augmentation du chiffre d'affaires au cours du deuxième semestre. Les prévisions de bénéfices de CHF 2.8 millions peuvent être maintenues. Le groupe envisage l'avenir avec optimisme. Malgré la situation actuelle liée au coronavirus, la mise en ?uvre des nouveaux projets portugais est en bonne voie, avec seulement de légers retards. On peut donc s'attendre à un retour à la croissance à partir de 2021.



Baisse du chiffre d'affaires conditionnée par les prix de l'électricité et les effets de change

Le chiffre d'affaires a diminué de 11% par rapport au premier semestre de l'année précédente, pour atteindre CHF 6.41 millions (1er semestre 2019: CHF 7.21 millions). La baisse du chiffre d'affaires est principalement due à la chute des prix de l'électricité (-7%) et à l'affaiblissement du taux de change de l'euro (-5%). En Espagne et en Italie, les revenus dépendent, entre autres, des prix du marché de l'électricité. En raison de la pandémie du coronavirus, le prix de l'électricité a plongé en partie en dessous de EUR 0.02 par kWh, ce qui a entraîné un recul du chiffre d'affaires de près de CHF 0.5 million au cours du premier semestre. Toutefois, conformément à la législation en vigueur, les centrales en Espagne bénéficient d'un rendement garanti tout au long de leur durée de vie. Par conséquent, les paramètres de rémunération, adaptés tous les trois ans, devraient être un peu plus élevés à l'avenir afin de compenser les faibles prix actuels de l'électricité.



En outre, l'effet volumique du chiffre d'affaires s'est élevé à -3% par rapport à l'année précédente, particulièrement ensoleillée. Enfin, au cours du premier semestre, des recettes de CHF 0.26 million ont été réalisées par l'activité de développement de projets. Les coûts sous contrôle, la rentabilité reste élevée

Bien qu'un travail intensif ait été effectué pour la mise en ?uvre des nouveaux projets portugais, les coûts d'exploitation et les frais généraux sont restés constants, ce qui a entraîné une diminution de 15% du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA), qui a atteint CHF 4.54 millions (1er semestre 2019: CHF 5.33 millions). La marge EBITDA, avec 71% (par rapport à 74% au 1er semestre 2019), est restée à un niveau confortable. Les amortissements ont régressé en raison des effets de change de 4% à CHF 2.21 millions (1er semestre 2019: CHF 2.31 millions), ce qui a engendré un bénéfice d'exploitation (EBIT) de 23% inférieur à CHF 2.33 millions (1er semestre 2019: CHF 3.02 millions). Grâce aux recettes provenant des paiements anticipés pour des projets porteurs d'intérêts, les coûts de financement sont tombés à CHF 0.79 million net, malgré l'augmentation de la dette due à la croissance (1er semestre 2019: CHF 1.20 millions). Dans l'ensemble, il se dégage un résultat net de 17% inférieur, à CHF 1.36 millions (1er semestre 2019: CHF 1.65 millions). Sur la base de ces résultats semestriels, jusqu'à présent, le groupe Edisun Power a relativement bien surmonté l'exigeante crise du coronavirus, ce qui souligne de manière impressionnante le caractère défensif du modèle d'affaires sur le futur marché des énergies renouvelables.



Une base de fonds propres toujours aussi solide

La structure du bilan est restée largement inchangée au cours de la période de référence. En raison des investissements en cours dans les projets de photovoltaïque portugais, partiellement compensés par l'affaiblissement de l'euro et les amortissements, la valeur des immobilisations a encore augmenté, pour atteindre CHF 140 millions. Dans l'ensemble, la valeur des installations photovoltaïques représente environ 80% du total du bilan. En revanche, les fonds propres n'ont que légèrement diminué, de CHF 1.78 millions, pour atteindre CHF 78.03 millions, en raison de l'effet de change négatif et de la distribution de réserves provenant des apports de capitaux, partiellement compensés par le bénéfice du premier semestre. Dans l'ensemble, le ratio de fonds propres est resté au niveau élevé de 45%.



La mise en ?uvre des projets portugais est largement en bonne voie malgré la crise du coronavirus

La construction de la première centrale Mogadouro de 50 MW, dans le nord-est du Portugal, qui a débuté fin 2019, progresse conformément à nos prévisions. La connexion au réseau est toujours attendue d'ici à la fin de l'année. Le projet Betty de 23 MW acquis à la mi-2019, également dans la région de Mogadouro, a connu des retards dans la procédure de permis de construire, principalement dus au coronavirus. La construction pourrait commencer sous peu, ce qui signifie que la centrale devrait être opérationnelle au cours du second semestre 2021. Les trois projets de 134 MW acquis en août de l'année dernière sont également sur le point d'être réalisés ("Ready to Build"). Les trois derniers projets devraient être progressivement raccordés au réseau entre la fin de 2021 et le milieu de 2022. Le financement des premiers projets portugais pourrait être assurée, malgré la crise du coronavirus. Le groupe a obtenu un financement de projet à long terme d'un montant total de EUR 30 millions de la banque espagnole Banco Sabadell et de la banque Triodos, établissement financier leader dans le domaine des investissements durables. Des perspectives prometteuses

Compte tenu de l'évolution encourageante des prix de l'électricité au cours des dernières semaines, Edisun Power s'attend à une augmentation des revenus provenant de la vente d'électricité au cours du second semestre de l'année en cours, de sorte que les prévisions de bénéfice précédentes de CHF 2.8 millions peuvent être confirmées. Grâce à son pipeline de projets performant sur le marché prometteur de l'approvisionnement en énergie durable, le groupe reste confiant dans l'avenir. Des discussions prometteuses sont actuellement en cours avec notre partenaire de longue date Smartenergy Invest AG concernant la future production d'hydrogène "vert" (Green H 2 ) dans des centrales sélectionnées. Smartenergy a déjà réalisé des investissements préliminaires importants à cet égard. Le rapport semestriel 2020 du groupe Edisun Power est disponible sur le site Internet:

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie.

