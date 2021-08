EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Edisun Power Europe SA: Bénéfice semestriel pratiquement doublé, un excellent résultat annuel est pressenti



27.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Zurich, le 27 août 2021 Bénéfice semestriel pratiquement doublé, un excellent résultat annuel est pressenti - Croissance du chiffre d'affaires de 33% à CHF 8.55 millions - Progression du bénéfice net de 86% à CHF 2.53 millions - Augmentation des prévisions de bénéfices 2021 de CHF 3.7 millions à CHF 4.6 millions - Émission d'un nouvel emprunt obligataire au 1er décembre 2021 Au cours du premier semestre, les résultats du groupe Edisun Power ont augmenté de manière significative à tous les niveaux. La forte performance attendue est principalement due à la contribution de la première centrale à grande échelle portugaise à Mogadouro, laquelle a été raccordée au réseau à la fin de l'année 2020. En outre, les prix de l'électricité étaient élevés, notamment par rapport aux prix bas du printemps de l'année précédente. Enfin, les coûts sont restés à un faible niveau grâce à la structure allégée de l'entreprise.



Augmentation du chiffre d'affaires découlant des acquisitions et des prix de l'électricité

Le chiffre d'affaires a progressé de 33% par rapport au premier semestre de l'année précédente, pour atteindre CHF 8.55 millions (1er sem 2020: CHF 6.41 millions). La nouvelle centrale portugaise de Mogadouro a contribué à hauteur de 29% à cette augmentation. Par ailleurs, le redressement des prix de l'électricité a également eu un impact positif significatif sur l'évolution du chiffre d'affaires, avec une croissance de 9%. En outre, le taux de change de l'euro a exercé un effet positif de 2%, tandis que la réduction des autres recettes s'est répercutée de manière négative sur le chiffre d'affaires (-6%). Les autres recettes comprennent les produits de prestations d'assurance, l'activité de développement de projets et les prestations pour des entreprises tierces. Après des prix du marché de l'électricité historiquement bas en Europe l'année précédente, laquelle avait été affectée par le confinement, les prix du marché ont fortement augmenté à partir d'avril, avec une volatilité relativement élevée. Edisun Power a couvert à prix fixe les revenus de la centrale portugaise sur les cinq premières années de production. Ainsi donc, le prix du marché n'a aucun impact sur cette installation. En revanche, les revenus garantis par l'État en Espagne et en Italie dépendent en partie du prix du marché, de sorte que le redressement des prix de l'électricité a eu un effet positif correspondant sur ces centrales. L'effet volumique, pour sa part, a été négligeable. La production en kWh légèrement plus faible en Espagne, en Allemagne et en Suisse en raison des conditions météorologiques a été compensée par une meilleure production en France et en Italie. En particulier le repowering de la centrale de 1 MW de Ravenna en Italie a eu l'effet positif escompté sur la production. La rentabilité a significativement augmenté

Edisun Power a conservé sa structure particulièrement svelte. Les coûts n'ont augmenté que de CHF 0.15 million, soit 8%, par rapport à l'année précédente, malgré la hausse du taux de change de l'euro et l'entrée d'immobilisation. Par ailleurs, selon les termes du contrat, la nouvelle centrale de Mogadouro n'encourra pas de frais de maintenance pendant les deux premières années. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) s'est donc amélioré de 44% pour atteindre CHF 6.53 millions (1er sem 2020: CHF 4.54 millions). La marge EBITDA a atteint 76% (1er sem 2020: 71%). Fin 2020, le gouvernement français a décidé que les tarifs d'injection pratiqués pour certaines installations photovoltaïques anciennes devaient être réduits à l'avenir. Les premiers projets de loi ont été présentés mi-2021. Sur la base d'une analyse détaillée des documents, Edisun Power part actuellement du principe que les centrales en France ne seront que marginalement, voire pas du tout, affectées par les réductions, de sorte que dans la perspective actuelle, il n'était pas nécessaire de procéder à une correction de valeur en milieu d'année. Les amortissements ont donc augmenté, en raison des acquisitions et des effets du taux de change, de 36% à CHF 3.02 millions (1er sem 2020: CHF 2.21 millions), ce qui a engendré un bénéfice d'exploitation (EBIT) de 51% plus élevé à CHF 3.52 millions (1er sem 2020: CHF 2.33 millions). En outre, grâce aux intérêts sur les avances pour des projets, les charges financières ont diminué pour atteindre un montant net de CHF 0.55 million (1er sem 2020: CHF 0.79 million) malgré une augmentation de la dette liée à la croissance. Enfin, la charge fiscale est passée de CHF 0.18 million à CHF 0.43 million en raison de la forte croissance du bénéfice. Au total, le bénéfice net a presque doublé, pour atteindre CHF 2.53 millions (1er sem 2020: CHF 1.36 million).



Une base de fonds propres toujours aussi solide

La structure du bilan n'a que peu changé. L'actif immobilisé a augmenté de CHF 166.1 millions à CHF 172.6 millions, en raison des investissements en cours dans les projets portugais et de la légère hausse de l'euro, compensés par des amortissements. La dette a augmenté de CHF 8.0 millions, pour atteindre CHF 118.7 millions en raison des effets de change et du financement pour les nouveaux projets portugais et une ancienne centrale espagnole. Par rapport au 31 décembre 2020, les fonds propres ont augmenté de CHF 3.1 millions, pour atteindre CHF 84.8 millions. Outre le bénéfice net, un effet de change positif de CHF 1.7 million a contribué à cette augmentation. Le ratio de fonds propres est resté au niveau élevé d'environ 40%. Mise en ?uvre des projets portugais

Fin avril, a démarré la construction de la deuxième centrale portugaise, l'installation de Betty, d'une capacité de 23 MW, située près de la centrale de Mogadouro. Les trois autres projets, qui seront construits dans la région de Lisbonne avec une capacité totale d'environ 130 MW, sont prêts à entrer en phase de construction. Celle-ci commencera par étapes à partir de l'automne, et le raccordement au réseau de toutes les centrales est prévu pour la fin 2022. Émission d'un nouvel emprunt obligataire

Lors de sa séance du 26 août, le conseil d'administration a décidé d'émettre un nouvel emprunt à cinq ans à 2% de CHF 20 millions (possibilité d'augmentation), d'une durée allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026, en remplacement de l'emprunt à 2% 2016-2021 de CHF 12.25 millions, arrivant à terme le 30 novembre 2021 et pour financer les projets en cours. La date limite de souscription est fixée au 15 novembre 2021. Règlement de la succession du directeur financier sortant Reto Simmen

Le conseil d'administration a décidé de transférer temporairement la fonction de CFO à Smartenergy Group AG, sur la base d'un mandat. Le mandat débute le 1er septembre et se fonde sur un contrat conclu aux conditions usuelles du marché. Reto Simmen sera à la disposition du groupe en cas de besoin jusqu'à son départ officiel à la fin du mois d'octobre et assurera une transition en douceur. Perspectives de poursuite de la croissance

Grâce au bon premier semestre et à l'évolution positive des prix de l'électricité en juillet et août, les prévisions de bénéfice peuvent être augmentées de CHF 3.7 à CHF 4.6 millions sur la base du taux de change actuel de l'euro et en supposant qu'il n'y ait pas de baisses tarifaires importantes en France. Le groupe est également optimiste quant à l'avenir grâce au pipeline de projets prometteurs, à la demande croissante de production d'énergie renouvelable et au niveau d'intérêt généralement élevé pour les projets de développement durable. Le rapport semestriel 2021 du groupe Edisun Power est disponible sur le site Internet:

https://edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 38 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.



Chiffres-clés du groupe Edisun Power Comptes de pertes et profits (en milliers de CHF) 30.06.2021 30.06.2020 Chiffre d'affaires 8 548 6 406 Recettes provenant de la vente d'électricité 8 474 5 964 Autres recettes 74 443 EBITDA 6 530 4 536 en % du chiffre d'affaires 76.4 % 70.8 % Amortissements - 3 015 - 2 211 Corrections de valeur - - EBIT 3 515 2 325 en % du chiffre d'affaires 41.1 % 36.3 % Bénéfice 2 533 1 362 en % du chiffre d'affaires 29.6 % 21.3 % par action en CHF 2.45 1.31 Bilan (en milliers de CHF) 30.06.2021 31.12.2020 Terrains, installations et équipement 172 619 166 146 Somme du bilan 213 846 202 310 Fonds propres 84 798 81 741 en % de la somme du bilan 39.7 % 40.4 % Dette nette 89 952 82 275 Flux de liquidités (en milliers de CHF) 30.06.2021 30.06.2020 Secteur exploitation 4 242 2 930 Secteur investissements - 10 283 - 8 996 Secteur financement 6 004 - 2 470 Installations photovoltaïques 30.06.2021 30.06.2020 Nombre d'installations photovoltaïques 38 37 Puissance installée 83.7 MW 34.7 MW Production d'électricité solaire 57 305 MWh 24 362 MWh

