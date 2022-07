Edisun Power: pas d'augmentation de capital pour le moment

Zurich (awp) Le conseil d'administration d'Edisun Power Europe a décidé de ne pas réaliser pour le moment l'augmentation de capital prévue. Cette décision est liée à la stratégie de gestion des portefeuilles "buy-and-sell" qui a été récemment adaptée ainsi qu'aux progrès de sa mise en oeuvre, a précisé la société lundi soir.

Un afflux de fonds via des ventes de projets est, dans le contexte actuel, nettement plus attrayant, notamment au vu de la politique énergétique en Europe, a estimé le conseil d'administration. Durant le deuxième semestre, l'organe de surveillance évaluera la situation concernant la nécessité et l'ampleur d'une augmentation de capital.

Lors de la présentation des résultats annuels, fin mars dernier, l'entreprise avait indiqué vouloir soumettre à l'assemblée générale une augmentation ordinaire du capital-actions jusqu'à 150 millions de francs suisses, via l'émission d'un maximum de 1,2 million d'actions d'une valeur nominale de 30 francs suisses l'unité.

rp