Edisun étend son portefeuille et débarque son patron

Zurich (awp) - Le développeur et exploitant de parcs solaires Edisun Power rachète un portefeuille de 17 projets photovoltaïques en Espagne, au Portugal et en Italie à son partenaire Smartenergy. Il met fin à la fonction de directeur général et confie les rênes au président Horst Mahmoudi.

Le directeur général Rainer Isenrich, en poste depuis 2012, "a quitté la direction d'Edisun" jeudi, mais restera disponible auprès de Smartenergy "à l'avenir pour l'exploitation et la gestion des centrales existantes et nouvelles", selon le communiqué paru vendredi.

Les projets rachetés sont à des stades différents de développement et ont une capacité prévue de 703 MW, précise le groupe qui élargit ainsi "considérablement son portefeuille". Les contrats seront effectifs d'ici la fin 2021. Edisun explique bénéficier d'un accès au réseau d'investisseurs du schwytzois Smartenergy, permettant "un potentiel de dividende".

La transaction sera financée en numéraire et en actions dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle sera soumise à l'approbation des actionnaires au plus tard lors de l'assemblée générale d'avril 2022.

