Edisun n'oublie pas ses actionnaires, après avoir profité de gains de changes

Zurich (awp) - L'opérateur de parcs solaires Edisun Power a doublement profité l'an dernier de l'envol des prix du courant et d'un gain de change sur un prêt en euros accordé par son partenaire schwytzois Smartenergy. Le bénéfice net du groupe zurichois a été multiplié par plus de deux sur un an à 10,23 millions de francs suisses et ses actionnaires pourront compter sur une rémunération agrémentée de 50 centimes à 1,60 franc.

Sur le plan opérationnel, les revenus se sont étoffés de 10,5% à 18,97 millions, alimentés entre autres par la mise en production d'un vaste projet à 23,4 MW baptisé Betty au Portugal en novembre. Le volume de courant produit n'a, lui, augmenté que de 2,6% à 123/359 MWh.

L'accélération de la production et surtout le renchérissement de plus de 16% du courant vendu a plus que compensé des effets de changes négatifs d'un peu moins de 6%, explique le compte-rendu diffusé vendredi.

Nonobstant un affaissement de la généreuse marge brute opérationnelle de 1,4 point de pourcentage à 74,6%, l'excédent d'exploitation avant charges d'intérêt et fiscales, dépréciations et amortissements (Ebitda) a enflé de 8,5% à 14,15 millions.

Si les effets de changes ont pesé sur les recettes, l'appréciation de la monnaie helvétique a généré un gain financier de 3,7 millions de francs suisses sur le prêt en euros à taux zéro octroyé par Smartenergy. Le fait que près de la moitié de ses dettes ne porte pas d'intérêt "constitue un avantage", souligne le groupe.

Sans s'avancer sur le terrain des perspectives chiffrées pour la suite, la direction se veut confiante dans l'avenir et considère que le relèvement du dividende proposé constitue un premier pas sur la voie d'une augmentation substantielle de la rémunération des actionnaires.

jh/lk