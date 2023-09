Edisun Power Europe AG est une société holding basée en Suisse, qui produit et commercialise de l'énergie solaire. La société, avec ses filiales, développe, finance et exploite des systèmes photovoltaïques (PV) en Europe et commercialise l'énergie solaire auprès des compagnies d'électricité locales. Le groupe de la société est présent en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France. La société possède un certain nombre d'installations solaires. Edisun Power Europe AG exploite un certain nombre de filiales à part entière en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, notamment Edisun Power Switzerland Ltd, Edisun Power PLC, Edisun Power Iberia SA, Edisun Power France SAS et PV Leipzig Alter Flughafen UG & Co. KG.