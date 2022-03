Revenus et résultats annuels en nette hausse pour Edisun Power

Zurich (awp) - Le groupe Edisun Power a signé une performance 2021 record à plusieurs égards et voit l'avenir avec optimisme. Les actionnaires se verront proposer une rémunération stable ainsi qu'une augmentation "substantielle" du capital-actions.

Dopé par le prix de l'électricité, le chiffre d'affaires a bondi de plus d'un tiers (+38,8%) pour s'établir à 17,2 millions de francs suisses. Ajustée des effets de change, la croissance se monte à 37,3%, précise le spécialiste zurichois des installations photovoltaïques vendredi dans un communiqué. La production d'électricité a atteint plus de 120 mégawattheures (MWh), nettement plus du double de celle de 2020 (+152,8%).

Les économies d'échelle résultant du raccordement de la nouvelle grande installation Mogadouro au Portugal d'une puissance de 49,0 mégawatts (MW) a permis à la société zurichoise cotée sur SIX de dégager un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de plus de 13,0 millions de francs suisses, soit 49,9% de mieux que l'année précédente, pour une marge afférente de 76,0%, en hausse de 5,7 points de pourcentage.

Au final, le bénéfice net a augmenté de 36,9%, à 4,51 millions de francs suisses. Sur la base du nombre moyen pondéré de titres en circulation, cela correspond à un bénéfice par action (BPA) de 4,35 (3,18) francs suisses, détaille Edisun. Forte de ce résultat, l'entreprise proposera à ses actionnaires un dividende inchangé de 1,10 franc par nominative au titre de l'exercice écoulé.

"Sur le plan opérationnel, l'exercice 2022 a débuté de manière très prometteuse", assure la direction du groupe, qui entend mettre les bouchées doubles en matière de développement de son parc.

Afin de se donner les moyens de ses ambitions, Edisun entend soumettre à l'assemblée générale une augmentation ordinaire du capital-actions jusqu'à 150 millions de francs suisses, via l'émission d'un maximum de 1,2 million d'actions d'une valeur nominale de 30 francs suisses l'unité. De plus amples détails seront communiqués en "temps voulu", assure l'entreprise dans son communiqué.

