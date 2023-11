Edmond de Rothschild Suisse SA, anciennement Banque Privee Edmond De Rothschild SA, est une banque multiservice basée en Suisse, engagée dans la gestion de fortune pour des clients privés et institutionnels. La société est une banque qui fournit des services de gestion de portefeuille et d'autres services financiers. La banque administre des fonds communs de placement, attire des dépôts, propose des prêts Lombard, des conseils juridiques et fiscaux, facilite les transactions liées aux obligations en euros et étrangères et fournit des conseils en matière de fusion et d'acquisition. Elle sert à la fois des clients privés et institutionnels.

Secteur Banques