Lisbonne (awp/afp) - Le groupe d'électricité et de gaz Energias de Portugal (EDP) a annoncé jeudi avoir dégagé au deuxième trimestre 2023 un bénéfice net en chute de 65% sur un an, à 134 millions d'euros, en raison d'une baisse de la production électrique et du chiffre d'affaires.

Sur cette période, les ventes d'énergie d'EDP ont reculé de 19%, à 3,76 milliards d'euros, tandis que la production d'électricité du groupe présent notamment au Portugal, en Espagne, au Brésil et aux Etats-Unis, a baissé de 14.474 gigawatts au deuxième trimestre 2022 à 11.556 gigawatts entre avril et juin de cette année.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) trimestriel a également reculé de 19% à 1,04 milliard d'euros.

Sur l'ensemble du premier semestre 2023, l'entreprise contrôlée par le groupe China Three Gorges a dégagé un bénéfice net en hausse de 43%, à 437 millions d'euros, grâce à une reprise de la production hydroélectrique de 68%, après une année 2022 marquée par une importante sécheresse, s'est félicité EDP dans un communiqué.

La dette nette du groupe s'est alourdie de 16% par rapport à fin 2022, et s'élevait fin juin à 15,3 milliards d'euros.

afp/rp