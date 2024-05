EDP Corp est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication, à la vente et au développement de monocristaux de diamant. Le produit principal est le cristal de semence original pour la culture de pierres précieuses artificielles. L'entreprise fabrique également des diamants monocristallins en forme de plaque. La société est engagée dans le développement et la fourniture de produits pour des domaines tels que les substrats pour divers dispositifs utilisant le diamant comme matériau semi-conducteur, les matériaux pour le refroidissement de dispositifs générant une chaleur élevée (dissipateur de chaleur), les outils de coupe de précision qui nécessitent une précision jusqu'au niveau atomique, et d'autres.