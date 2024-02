La plus grande compagnie d'électricité du Portugal, EDP, a annoncé jeudi un bond de 40 % de son bénéfice net pour 2023, grâce à une production hydroélectrique plus élevée en Ibérie et à une augmentation des bénéfices de ses activités brésiliennes, mais elle a manqué les prévisions en raison de pertes ponctuelles.

EDP-Energias de Portugal a réalisé un bénéfice net de 950 millions d'euros (1,03 milliard de dollars), alors que les analystes interrogés par LSEG s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,2 milliard d'euros. Le bénéfice rapporté plus tôt par son unité éolienne et solaire EDP Renovaveis a chuté de 50 % à 309 millions d'euros en raison de la baisse des revenus.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 11 % pour atteindre environ 5 milliards d'euros, ce qui est conforme aux estimations.

EDP a déclaré dans un communiqué que les pertes non récurrentes, telles que les dépréciations liées à une centrale thermique au Brésil et à des projets d'énergie éolienne en Colombie, ont augmenté de 40 % pour atteindre 952 millions d'euros en 2023.

En excluant les pertes non récurrentes, le bénéfice net aurait atteint 1,3 milliard d'euros, a-t-il déclaré, "soutenu par la reprise de la production hydroélectrique au Portugal à des niveaux conformes à la moyenne historique après une sécheresse extrême en 2022, et une augmentation des résultats du Brésil".

En août dernier, EDP a acquis la totalité d'EDP Brasil, dans laquelle elle détenait auparavant une participation de 56 %.

La société a déclaré qu'elle proposerait un dividende de 0,195 euro par action pour 2023, en hausse par rapport aux 0,19 euro versés l'année précédente.

(1 $ = 0,9258 euros) (Reportage de Sergio Goncalves ; Rédaction de Tomasz Janowski)