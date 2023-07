La plus grande compagnie d'électricité du Portugal, EDP, a annoncé jeudi un bond de 43 % de son bénéfice net au premier semestre, l'augmentation de la production hydroélectrique en Ibérie compensant une forte baisse du revenu net dans son unité solaire et éolienne, ainsi qu'au Brésil.

EDP-Energias de Portugal a déclaré dans un communiqué que son bénéfice net consolidé avait augmenté pour atteindre 437 millions d'euros (480 millions de dollars).

Son unité solaire et éolienne, EDP Renovaveis (EDPR), a enregistré une baisse de 70 % de ses bénéfices, et le revenu net d'EDP Brasil a également chuté de 71 % au cours de la période.

Cependant, la production hydroélectrique d'EDP au Portugal et en Espagne a augmenté de 68 % par rapport à l'année précédente, se rétablissant après une grave sécheresse l'année dernière.

Le niveau des réservoirs d'EDP se situait à 80 % de leur capacité en juin, soit 8 points de pourcentage au-dessus de la moyenne historique, ce qui "soutient les perspectives de production hydroélectrique pour les mois à venir", a déclaré l'entreprise.

Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 26 % pour atteindre 3,7 milliards d'euros, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 23 % pour atteindre 2,45 milliards d'euros.

En juin, EDP disposait d'une capacité installée de 28,5 gigawatts (GW), dont 80 % provenant de sources renouvelables, et de plus de 5 GW de projets éoliens et solaires en cours de construction.

L'investissement brut a atteint 2,98 milliards d'euros au premier semestre, la quasi-totalité étant consacrée aux énergies renouvelables et aux réseaux électriques. (1 $ = 4,7375 reais) (1 $ = 0,9097 euros) (Reportage de Sergio Goncalves, édition d'Andrei Khalip)