La banque espagnole Unicaja a déclaré lundi que son bénéfice net du premier trimestre avait plus que triplé par rapport à la même période en 2023, grâce à l'augmentation des revenus des prêts et à la diminution des provisions.

La sixième banque du pays en termes de valeur de marché a enregistré un bénéfice net de 111 millions d'euros pour la période janvier-mars, supérieur aux 89 millions d'euros attendus par les analystes lors d'un sondage Reuters.

Les banques espagnoles sont principalement des banques de détail et ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt plus longtemps qu'initialement prévu, en facturant davantage pour les prêts et en maintenant les taux payés aux épargnants sous contrôle.

Au cours du trimestre, le coût des dépôts d'Unicaja est resté contenu, n'augmentant que de 8 points de base par rapport au trimestre précédent.

Le revenu net d'intérêts de la banque, une mesure des bénéfices sur les prêts moins le coût des dépôts, a augmenté de 32,3 % en glissement annuel au cours du trimestre pour atteindre 390 millions d'euros, au-dessus des 381 millions d'euros attendus par les analystes, tandis que le revenu net d'intérêts a augmenté de 2,7 % par rapport au trimestre précédent.

(1 dollar américain = 0,9322 euro)

