Le Portugal approuve une taxe exceptionnelle sur les entreprises énergétiques et les détaillants alimentaires

Le responsable des affaires fiscales au ministère des Finances, Nuno Felix, a déclaré que cette nouvelle taxe "exceptionnelle et strictement temporaire" était conforme à celle approuvée par l'Union européenne pour le secteur de l'énergie.

Au Portugal, cette taxe vise les bénéfices excédentaires des entreprises opérant dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et des raffineries, mais aussi ceux des détaillants alimentaires. Elle a été proposée par le gouvernement socialiste qui dispose d'une majorité absolue de sièges au Parlement.

"Le nouvel impôt vise à avoir une redistribution de ces bénéfices excédentaires dans un contexte inflationniste ... il doit y avoir une justice sociale", a déclaré M. Felix au Parlement avant le vote.

Selon le régime approuvé, la part des bénéfices de ces entreprises qui dépasse 20 % de la moyenne des bénéfices des quatre années précédentes sera imposée à 33 %. Le nouveau taux s'appliquera en 2022 et 2023.

Au Portugal, le taux standard sur les bénéfices des sociétés est de 21 %.

Le bénéfice du groupe pétrolier et gazier portugais Galp a augmenté de 86 % au cours des neuf premiers mois, mais la société a déclaré que cela était essentiellement dû à sa production au Brésil et en Angola, qui a bénéficié de la hausse des prix du brut, et non à ses activités nationales.

Le deuxième plus grand détaillant du Portugal, Jeronimo Martins, a affiché une hausse de 29 % de son bénéfice net de janvier à septembre, alors que l'inflation galopante a fait grimper les chiffres de vente.

Les prix à la consommation portugais ont augmenté de 9,9 % en glissement annuel en novembre, soit un léger ralentissement par rapport à la hausse de 10,1 % enregistrée le mois précédent, qui était la plus élevée depuis trois décennies.