Le bénéfice d'EDP Portugal pour 2021 chute de 18% en raison de coûts exceptionnels

Il a précisé que ces effets négatifs non récurrents s'élevaient à 169 millions d'euros.

Son bénéfice net récurrent a toutefois augmenté de 6% à 826 millions d'euros, dopé par "une solide performance dans les énergies renouvelables au niveau mondial, l'intégration de Viesgo en Espagne et l'activité croissante des réseaux au Brésil", a-t-il indiqué dans un communiqué.

EDP a acheté Viesgo en décembre 2020, faisant plus que doubler sa présence sur le marché espagnol de la distribution d'électricité.

Le bénéfice consolidé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a diminué de 6% à 3,72 milliards d'euros, tandis que l'EBITDA récurrent a augmenté de 7%.

L'unité d'énergie éolienne et solaire d'EDP, EDP Renovaveis, a affiché mercredi une hausse de 18% de son bénéfice net à 655 millions d'euros et son EBITDA a augmenté de 6%, tandis que l'unité brésilienne Energias do Brasil a fait état d'une hausse de 43% de son bénéfice net à 377 millions d'euros.

EDP a déclaré qu'elle proposerait un dividende de 0,19 euro par action pour 2021, en ligne avec l'année précédente (1 dollar = 0,8797 euro).