Le groupe portugais EDP s'est engagé à maintenir une unité de 70 % d'énergies renouvelables - PDG

Plus tôt dans la journée de jeudi, il a déclaré qu'EDPR, dans laquelle il détient une participation de 75 %, avait l'intention de lever 1 milliard d'euros par le biais d'une vente d'actions, et que Lisson Grove Investment, une société affiliée du fonds souverain de Singapour GIC, s'était engagée à souscrire à l'émission à un prix compris entre 19,25 euros et 20,5 euros par action.

EDPR vaut 19,5 milliards d'euros (21 milliards de dollars) et la vente d'actions équivaudrait à un peu moins de 5% de participation, a déclaré le directeur général Miguel Stilwell de Andrade.

"Nous sommes fermement décidés à conserver plus de 70% d'EDPR. Nous n'avons pas l'intention de faire des placements supplémentaires et certainement pas de cette ampleur", a-t-il déclaré aux journalistes.

EDP prévoit de dépenser 25 milliards d'euros sur quatre ans pour presque doubler sa capacité d'énergie renouvelable à 33 gigawatts (GW) d'ici 2026, a-t-elle déclaré dans son plan stratégique jusqu'en 2026.

(1 $ = 0,9437 euros)