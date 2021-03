EDP Renováveis, S.A. : Pas de retournement en vue

Données financières EUR USD CA 2021 1 915 M 2 312 M - Résultat net 2021 503 M 608 M - Dette nette 2021 3 574 M 4 314 M - PER 2021 32,4x Rendement 2021 0,57% Capitalisation 14 725 M 17 781 M - VE / CA 2021 9,55x VE / CA 2022 8,75x Nbr Employés 1 719 Flottant 17,4% Prochain événement sur EDP RENOVÁVEIS, S.A. 07/04/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 20,85 € Dernier Cours de Cloture 18,74 € Ecart / Objectif Haut 54,7% Ecart / Objectif Moyen 11,2% Ecart / Objectif Bas -33,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Miguel Stilwell de Andrade Chairman & Chief Executive Officer Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira Chief Financial Officer & Non-Executive Director Miguel Angel Prado COO-North America & Executive Director António do Pranto Nogueira Leite Lead Independent Non-Executive Director Acácio Jaime Liberado Mota Piloto Independent Non-Executive Director