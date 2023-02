EDPR : inaugure un complexe éolien de 580 MW au Brésil

EDP Renewables annonce avoir inauguré au Brésil son plus grand complexe éolien, un site composé de 14 parcs éoliens pour un total de 138 éoliennes.



Avec une capacité installée de 580 MW, ce complexe est situé dans l'état du Rio Grande do Norte, une région où l'entreprise est déjà très présente avec plus de 800 MW installés et plus de 300 MW en cours de construction.



Selon EDPR, ce vaste site permettra d'éviter l'émission de plus d'un million de tonnes de CO2 chaque année.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.