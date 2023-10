EDP Renováveis, S.A. (Euronext : EDPR) est le quatrième producteur mondial d'énergie renouvelable, présent sur 28 marchés en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. Basé à Madrid et disposant de bureaux régionaux à Houston, São Paulo et Singapour, EDP Renováveis, S.A. dispose d'un solide portefeuille de développement avec des actifs de première classe et une capacité opérationnelle leader sur le marché en énergies renouvelables. Il s'agit notamment de l'énergie éolienne onshore, l'énergie solaire distribuée et à grande échelle, l'énergie éolienne offshore (grâce à sa joint-venture 50/50 - OW) et les technologies complémentaires aux énergies renouvelables telles que les batteries et l'hydrogène vert. Les politiques d'EDPR axées sur les employés lui ont valu d'être reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail 2022 aux Etats-Unis, l'un des meilleurs employeurs 2022 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et Pologne) et au Brésil, ainsi que de figurer dans le Bloomberg Gender-Equality Index. EDPR est une division d'EDP (Euronext : EDP), un leader de la transition énergétique avec un focus sur la décarbonisation.