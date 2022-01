EDPR : projet de financement de six parcs éoliens en Pologne

EDP Renováveis annonce avoir signé un projet de financement pour le développement, la construction et l'exploitation de six parcs éoliens d'une capacité totale de 149,4 MW en Pologne, dans le cadre de l'accord d'acquisition signé avec Mirova en août dernier.



Cette opération fait partie de l'investissement de huit milliards d'euros du plan stratégique 2021-25 qu'EDPR a annoncé lors de ses Capital Market Days, en vue d'accélérer le développement du groupe grâce à de nouveaux relais de croissance.



