Edreams Odigeo SA est une société de voyages en ligne basée en Espagne et active principalement dans le secteur des vols. Avec cinq marques : eDreams, Go Voyages, Opodo,Travellink et Liligo, la Société propose à ses clients des offres sur des vols réguliers, des charters, des compagnies aériennes, des hôtels, des locations de voitures, des croisières, des forfaits vacances et des assurances voyage. La société opère par le biais de plateformes numériques, qui consistent en des portails en ligne et des applications mobiles. La Société fournit également aux annonceurs une plateforme leur permettant d'atteindre leurs marchés cibles de manière personnalisée, tant au niveau local que mondial. La Société s'attache à adapter sa gamme de services aux besoins de chaque client individuel. La société a une présence internationale puisqu'elle sert des clients dans 44 pays.

Secteur Loisirs et détente