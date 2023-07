Educational Development Corporation est une société d'édition spécialisée dans les livres pour enfants. La société est propriétaire et éditrice de Kane Miller Books, de Learning Wrap-Ups, fabricant de matériel de manipulation pédagogique, et de SmartLab Toys, fabricant de jouets et de jeux basés sur le concept STEAM. Elle distribue également les livres pour enfants Usborne Publishing Limited (Usborne). Ses segments comprennent PaperPie et Publishing. Le segment PaperPie commercialise ses produits par l'intermédiaire de marques indépendantes partenaires en combinant l'Internet et les ventes directes, les salons de l'habitat et les foires du livre. Le segment Publishing commercialise ses produits auprès des détaillants, notamment les librairies, les magasins de fournitures scolaires, les magasins de jouets et de cadeaux, les musées, les grossistes spécialisés, par l'intermédiaire de représentants commerciaux mandatés et de notre groupe interne de télévente. Ses produits sont vendus dans 4 000 points de vente. Les produits de la société et d'Usborne sont proposés par des partenaires de marque indépendants qui organisent des expositions de livres par le biais des médias sociaux, des salons du livre avec les écoles et les bibliothèques publiques.

Secteur Edition